Novio se pone nervioso y se equivoca en plena boda: “Siempre te seré infiel” | VIDEO VIRAL

En redes sociales se han dado a conocer todo tipo de historias que suceden en la celebración de una boda, esta vez se hizo viral el video en que un novio se pone tan nervioso que se equivoca en su discurso y le promete ser infiel a la novia.

El video fue difundido por la wedding planner de nombre Luly Cantú a través de su cuenta de TikTok, en él la joven señala que el novio se encontraba tan nervioso que al momento de dar su discurso hizo un desafortunado comentario que cambiaría todo.

Los hechos sucedieron en Sonora y el video ya cuenta con más de un millón de reproducciones, pues en él se puede ver que el novio estaba tan nervioso que al decir su discurso mientras entregaba el anillo se equivoca y le promete infidelidad a su ahora esposa: “Iresma, recibe este anillo como símbolo de mi amor por ti y que siempre te seré infiel…”.

Te puede interesar: Cancela boda y remata fiesta al darse cuenta que prometida no quería a sus hijos

Novia toma con humor la equivocación

“Recomendación, no se pongan nerviosos a la hora de estar en el altar”, es el mensaje que acompaña el video en el que se puede escuchar que la novia reacciona con humor a lo que dijo su pareja y dice al sacerdote: “Ya no me quiero casar, padre. Me voy…”.

Aunque el novio se mostró muy apenado por lo que había sucedido, tanto el sacerdote como la novia y los invitados lo tomaron con humor y la ceremonia continúo entre las risas de todos los presentes en la boda, mientras que el novio trataba de contener la risa.

“Bueno, él fue sincero y sabe que está en la casa De Dios y no puede decir mentira y “sobre advertencia no hay engaño”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video bromeando con la equivocación del novio.

En el resto de los videos se puede ver que la celebración siguió en pie y los novios realizaron una gran boda, aunque no se específica el momento en que sucedió ya que los asistentes no usaban cubrebocas y esto hace pensar que fue antes de la pandemia de Covid-19.