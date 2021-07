Netflix y sus estrenos de agosto 2021: las series y películas que no te querrás perder

Oye Tío Netflix durante este mes de julio si nos regalastes grandes estrenos como la trilogía completa de Fear Street, pero ahora si te luciste con las novedades que no tendrás en tu catálogo en agosto.

Para este octavo mes del 2021, la famosa plataforma trae más producciones originales, tanto en series como en películas. Por tal motivo te decimos que series, películas, animaciones, documentales y especiales llegan a Netflix el próximo mes.

Nuevas series en agosto

Son 18 nuevas series las que llegan a la plataforma en agosto y 16 de ellas son producciones totalmente originales de Netflix, entre la que destaca la segunda temporada de la serie mexicana 'Control Z'.

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (3 de agostos)

De chatarras a carrazos: Temporada 3 (4 de agosto)

Control Z: Temporada 2 (4 de agosto)

En la cocina con Paris Hilton (4 de agosto)

Hit & Run (6 de agosto)

Escuadrón pastelero (11 de agosto)

Valeria: Temporada 2 (13 de agosto)

El Reino (13 de agosto)

Nuevo sabor a cereza (13 de agosto)

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 (17 de agosto)

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5 (17 de agosto)

La directora (20 de agosto)

Todo va a estar bien (20 de agosto)

Clickbait (25 de agosto)

Remodelaciones de moteles (25 de agosto)

Titletown High (28 de agosto)

Chicas buenas: Temporada 4 (31 de agosto)

¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo (31 de agosto).

Estrenos de películas

De la gran variedad de películas que llegan a Netflix la mitad producciones son originales y las demás ya conocidas, entre las que destacan el clásico mexicano 'El crimen del padre Amaro'.

El crimen del padre Amaro (1 de agosto)

Los intrusos (3 de agostos)

Dos veces tú (6 de agosto)

Las dos reinas (6 de agosto)

La nube (6 de agosto)

Vivo (6 de agosto)

El souvenir (10 de agosto)

El stand de los besos 3 (11 de agosto)

Beckett (13 de agosto)

Llamadas a espiar (15 de agosto)

El arte de defenderse (17 de agosto)

El asesino de las postales (17 de agosto)

En el mejor momento (18 de agosto)

Las formas antiguas (25 de agosto)

Nuevos animes en agosto

Destaca el estreno de la nueva serie animada de "The Witcher: 'La pesadilla del lobo".

Darwin's Game (1 de agosto)

Rey chamán (9 de agosto)

Monster Hunter: Leyendas del gremio (12 de agosto)

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai: Temporada 1 (15 de agosto)

The Witcher: La pesadilla del lobo (23 de agosto)

"The Witcher: 'La pesadilla del lobo". Foto: Especial

EDENS ZERO (26 de agosto)

Documentales y especiales

Lo que llaman más la atención son "La historia nunca antes vista detrás de Bob Ross" y "Las historias épicas del mundo de los deportes".

Pray Away: La cruz dentro del clóset (3 de agosto)

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (4 de agosto)

Shiny Flakes: El ciber narco adolescente (3 de agosto)

AL DESCUBIERTO: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers (10 de agosto)

AL DESCUBIERTO: Pacto con el diablo (17 de agosto)

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (18 de agosto)

AL DESCUBIERTO: Caitlyn Jenner (24 de agosto)

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia (25 de agosto)

AL DESCUBIERTO: Mafia sobre hielo (31 de agosto)

Nuevas películas y series infantiles

Destaca la llegada estelar de la tercera película de la saga de Hotel Transylvania.

Show Dogs (1 de agosto)

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (8 de agosto)

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones. Foto: Especial

La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (10 de agosto)

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 5: Pacífico Sur (13 de agosto)

The Loud House: La película (20 de agosto)

Titipo Titipo: Temporada 2 (25 de agosto)

Tayo the Little Bus: Temporada 4 (25 de agosto)

Pororo, el pequeño pingüino: Temporada 4 (25 de agosto)

Reunión familiar: Parte 4 (26 de agosto)

Mi querido Arlo (27 de agosto),