Joven denuncia a Marco Beltrán, peleador profesional de la Lux Fight League, por violencia física

Este miércoles, una joven creadora de contenido expuso la violencia física y emocional que recibió por parte de Marco Beltrán, peleador profesional de la Lux Fight League.

"Ya no me voy a quedar callada, quiero que se sepa la persona que en realidad es Marco Beltrán [...Yo no quería hacer las cosas públicas pero él me orilló a tener que hacerlo. Sí, él me hizo esto, él me agredía física y psicológicamente todo el tiempo", indicó la joven desde Instagram, junto con una foto una pierna moreteada.

La joven detalló que en varias ocasiones Marcó la habría golpeado, pateado, empujado, aventado al piso y ahorcado. Añadió que también le ecupía en la cara y la jalaba del cabello, además de que llegó a romperle muchos objetos personales.

Además de la agresión física, la joven relata que era constantemente manipulada por el luchador y que éste nunca admitió lo que había hecho:

"Cuando yo le decía: ¿estás consciente de que me pegaste? Él contestaba: no te pegué, porque si yo te pegara, ya estarías muerta de un golpe... enséñame las marcas, si no hay marcas no te pegué. Solo te di una patadita, tú te hiciste ese moretón sola porque yo sólo te empuje y tú te aventaste un clavadote por exagerada. No te ahorqué, te hice para atrás agarrandote del cuello", recuerda la víctima.

La también artista de uñas, que se hace llamar "Princesa Sayajin" en Instagram, también destacó la celotipia de quien fuera su pareja:

"Siempre me decía puta solo por voltear a ver a un wey en la calle por que existía, me decía puta por contestarle a un viejito, por que mis amigos me llamaban, porque queria ir a una fiesta, porque iba sola a hacer ejercicio por todo era puta y zorra etc, el ya tiene una denuncia de mi parte porque temo por mi vida, temo porque algo me pueda hacer y quiero que se sepa por si algo me pasa quede en manos de Marco Beltrán".

Por último, lamentó los problemas de inseguridad que tuvieron debido a la propia inseguridad del luchador: "Lastima que todos los problemas que tuvimos fueron por sus inseguridades, por inventarse cosas en su cabeza que no pasaban, el jura que yo estoy loca" .

"El hablo con un psicólogo y le dijo que tenía que ir al psiquiatra, que literalmente tiene un transtorno que sufren las personas que se dedican a deportes de contacto físico y que tenia que estar medicado, obviamente jamás quiso ir", destacó.

"Solo no quiero que esto le pase a alguien más, obviamente el tendrá su versión de que yo soy la loca, que le rompí cosas, que lo lastime y acepto que lo que hice fue defendiéndome de él!, es una persona peligrosa siendo peleador profesional de MMA", concluyó.

¿Quién es Marco "Psycho" Beltrán?

De acuerdo con la revista Playboy, Marco Beltrán, apodado "Psycho", creció en Morelia, Michoacán, donde comenzó desde muy joven su vocación por la lucha, hasta hacerse profesional en el 2007.

Tras iniciar en el box, Beltrán tuvo una racha invicta de cinco años en las artes marciales mixtas, lo cual posteriormente lo llevó a la UFC.

Actualmente, Beltrán es parte de la Lux Fight League, la liga de artes marciales de México.