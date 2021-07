¿Viajes económicos al espacio? Serán posible en 20 años, asegura el astronauta mexicano Neri Vela

Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta de México y primer representante de un país hispanoamericano en una misión de la NASA, considera que dentro de 100 años podrían realizarse viajes regulares al espacio, incluso antes, pero por ahora los precios son prohibitivos.

Destacó que para que estas empresas realmente puedan ser redituables, necesitan tener al menos un vuelo cada día, es decir, 365 al año, pero eso todavía está muy lejos porque se deben construir varias naves espaciales, en el caso de Virgin Galactic, y varias cápsulas de Blue Origin.

Sin embargo, considera que este primer viaje turístico al espacio es un paso muy importante en el desarrollo de la tecnología del ser humano.

"Podría compararse con los inicios de la aviación hace más de 100 años, cuando todavía eran rudimentarios los aviones y no cualquier persona se podía subir, en cambio hoy ya es muy común para millones de individuos".

Agregó que si bien todavía "está en pañales el turismo espacial, tanto en el caso de la empresa Virgin Galactic, con su fundador el señor Richard Branson, el domingo 11 de este mes, y la cápsula New Shepard de Blue Origin, que fue al espacio hoy con su fundador Jeff Bezos, son pasos muy importantes".

Ambas empresas llevan cerca de 20 años desde que comenzaron con la idea, prototipos y pruebas, hasta que finalmente lograron su objetivo.

Neri Vela señala que seguramente las personas que viajaron hoy en esta nave sintieron emoción, nerviosismo, expectativa, alegría y en el momento del despegue, vacío, y por cerca de dos minutos también pudieron sentirse pesados y con alguna dificultad para respirar; sin embargo, deben pasar por exámenes médicos para asegurarse que todo estaría bien durante el viaje.

"Fue un viaje breve, de 10 minutos, que no se pueden comparar con viajes alrededor de la tierra", agregó.

De acuerdo con el astronauta mexicano, una vez que llegaron al espacio, a poco más allá 100 kilómetros de altitud comenzaron a flotar, sintieron la ingravidez.

"No sé si tuvieron el tiempo suficiente de disfrutar la vista de la Tierra, lo que se puede ver desde esa altura o concentrarse en hacer piruetas dentro de la cápsula, porque el volumen no es grande, hay poco espacio para la movilidad y la ingravidez solamente la experimentan cerca de tres minutos para que no se sientan mareados ni sufran el síndrome del espacio", finalizó.