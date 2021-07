Jamás había tenido un Baby Shower, hizo uno y sus amigas no fueron; pero las redes salieron al rescate y hasta Mickey Mouse llegó

Angélica traerá al mundo a un varón el próximo agosto, será su tercer hijo y con sus anteriores embarazos ella no había tenido una fiesta de Baby Shower con la cual se acostumbra esperar la llegada de un bebé, de tal modo Karina, su hermana, y su amiga Janet decidieron ayudarla a preparar el evento.

La cita estaba para las cuatro de la tarde del domingo 11 de julio, en la colonia Prados Ixtacala, en Atizapán de Zaragoza Estado de México. Por la pandemia por covid-19 sólo esperaban a alrededor de 30 personas, el patio de la casa de Angélica se adecuó con todo lo referente a la celebración: globos y manteles azules, así como un marco para las fotos con la futura madre; ella había ahorrado para poder hacer los guisados que ofrecería y dedicó tiempo y dinero en armar algunos recuerdos para sus invitadas.

La hora se dio y no aparecían las amigas de Angélica, horas después sólo llegaron cuatro de las personas que se convocaron para la celebración y la tristeza comenzó en el patio en el que debía tener juegos y regalos para la madre y su bebé.

Los vecinos llegaron

Las invitadas no llegaron y no faltó la solidaridad de los vecinos, que a pesar de la pandemia, no dejaron sola a Angélica y fueron hasta su casa para celebrar el futuro nacimiento. Janet López relata que luego de poner una publicación el los grupos de Facebook de San Miguel Xochimanga y Villas de la Hacienda, colonias vecinas a la de su amiga, los mensajes no tardaron en llegar, unos eran para aplaudir el gesto y ofrecer regalos y otros solicitando la dirección.

Angélica no la pasó sola, hasta su puerta llegaron 70 personas, además, un animador vestido de Mickey Mouse que ofreció sus servicios para que todos los asistentes tuvieran una buena fiesta de Baby Shower, según Janet las invitadas dijeron que no habían podido cumplir con la invitación por "trabajo", otras simplemente dijeron que "se les había olvidado".

Así, las redes sociales lo volvieron a hacer y entre quienes sólo llegaron a darle "un detallito" a Angélica y quienes la acompañaron con juegos y alegría, ella tiene una muy buena historia que contar de su primera celebración de Baby Shower que por poco y termina en un rato amargo.

Así se puso el Baby Shower

La publicación se quitó de las redes ante la cantidad de personas que preguntaban por la dirección, además muchos animadores se ofrecieron para llevar su show hasta el hogar de Angélica, ahora, quienes fueron a acompañarla esperan el bautizo...