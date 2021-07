Marcela Bastida acerca la música a las personas invidentes

Invidente de nacimiento, Marcela Bastida se enamoró del sonido que producía el pequeño teclado que sus padres le regalaron. A los 6 años, empezó a tomar clases de piano y de inmediato se volvió su pasión. Decidida a crear música, a los 16 se mudó a Boston a un curso en Berklee College of Music, donde notaron su talento y la becaron para estudiar la carrera, ahí tuvo acceso a la tecnología musical asistida que le permitió desarrollarse también como compositora de jazz.

Hoy a sus 26 años, con dos piezas originales, decenas de arreglos y colaboraciones, busca que más personas invidentes tengan acceso a este tipo de herramientas en distintas partes del mundo, pero principalmente en México, porque considera que hay muchos personas en su misma condición interesados, pero ante la falta de recursos, es imposible acercarse a las artes.

“La tecnología musical asistida es extremadamente importante, porque permite expresar las ideas y escribirlas en papel, producir y crear música por ti mismo, sin necesidad de tener a alguien que te grabe o al que le tengas que explicar lo que quieres hacer. Con estas herramientas puedes componer de la misma manera en que cualquier persona lo hace”, detalló.

ORIGEN. Marcela nació en Chihuahua, y desde joven dirigía un coro en la escuela. Foto: Especial

Esta herramienta fue creada por una iniciativa entre Berklee y Avid, y ahora Bastida busca difundirla para que más instituciones puedan ofrecerla a sus estudiantes. De hecho, en 2018 la presentó en la Universidad de Nuevo León en Monterrey y dio una serie de conferencias para mostrar cómo los músicos invidentes pueden hacer uso de la tecnología.

En unos años espera crear una fundación, que también dé acceso a estos avances a más gente en México, por ahora da clases particulares, trabaja en arreglos musicales y espera que la pandemia se controle por completo para salir a tocar de nuevo con las big bands.

“Me gradué en la pandemia y muchas de mis composiciones se han tocado en vivo. En la escuela tuve un recital al final en 2019, grabé un par de cosas, pero este año no he podido hacer mucho, porque no hay muchos grupos tocando”, finalizó

Ha hecho arreglos para la mejor banda de world music en Bangladesh, The Attempted Band.

Tras un año en la universidad, entró a trabajar en el “Assistive Music Technology Lab”.

En dicho laboratorio instruyó a los demás estudiantes en su situación a utilizar programas con tecnología adaptada para producir.

Sibelius, uno de los programas para escribir partituras, le pidió sumarse al programa para mejorar la accesibilidad para músicos invidentes.

PAL