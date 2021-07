Horóscopos: Estos signos tendrán una CITA AMOROSA y problemas de PAREJA el sábado 17 de julio

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, una persona que te admira te hará un cumplido el día de hoy y te pedirá un consejo sobre algo que tú tienes mucha experiencia, no dejes de aconsejarle. Escucha la música que más te gusta por las noches en vez de ver tanta televisión, puede ser una buena forma de dormir tranquilamente.

El amor está muy presente en tu vida aunque no tengas pareja estable, hay personas en ti, muéstrate con la disposición de recibir una invitación a salir o ir a comer a algún lugar. Si estás en una relación, no reacciones de mala manera ante un comentario que te hará tu pareja, pueden pelear en grandes proporciones y terminarán sin hablarse por varios días, piensa antes de hablar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, un dinero adeudado puede llegar el día de hoy, úsalo para pagar deudas acumuladas, no lo gastes en cosas que no necesitas. Te sientes completo y realizado como ser humano el día de hoy. El trabajo marcha bien, la suerte te sonríe y pueden llegar ganancias extras que te permitirán dejar de lado los apuros económicos que viviste hace poco tiempo.

Problemas financieros se acercan, por lo que debes estar atento a siempre guardar el dinero extra que logres generar. El amor está esquivo, no trates de encontrar una pareja a la fuerza, dale tiempo al tiempo, lo que deseas llegará sin que lo llames.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Debes mantenerte firme en tus decisiones, estás titubeando mucho a la hora de defender tu posición frente a los demás. Estás dejando de lado tu presencia como un factor importante en un equipo de trabajo, no optes por hacer todo en solitario, independiente de lo bien que te sientas durante el proceso de trabajar por ti mismo.

Un posible intento de fraude puede ocurrir el día de hoy, así que atento cuando hagas transacciones bancarias, nunca sabes que intenciones reales tiene la gente. Para formar una pareja se necesitan dos corazones dispuestos a hacerlo, el amor que tenga el uno por el otro debe ser siempre lo fundamental y no deben perder eso por muchos conflictos que puedan tener.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hora de tomar un descanso y planear las vacaciones cáncer. No escatimes en gastos y conoce nuevos parajes y personas. Alguien está muy interesada en ti, te demostrará que puede ser un buen prospecto de pareja, dale la oportunidad de expresarte lo que siente por ti, nunca sabes si esa persona podría ser alguien que te entregará el amor que mereces.

Posibles jaquecas al terminar la jornada, no dejes que ocurran y toma ratos de descanso en el trabajo, evita el tabaco. Escuchar a los demás en sus opiniones es importante.

Leo (23 julio-22 agosto)

No intentes solucionarle la vida a todo el mundo, comienza a vivir tu propio camino y el que estás formando con tu pareja, si es que la tienes. Recuerda siempre que la vida no debe ser siempre tan en serio, hazte un momento para reír, para distraerte con una buena película o un buen libro.

Enfrentarás un problema hoy. Si tienes la razón en un tema, no agaches la cabeza, por mucho que otro quiera que lo hagas. Un amigo quiere decirte algo importante, pero eso tendrá que esperar, ya que deberás cumplir con una tarea importante, no te distraigas, siempre habrá tiempo para asistir a los cercanos, hoy no es el día.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Siempre es bueno pensar antes de hablar y arrepentirte cuando has dicho algo malo, esto se llama recular y nos ayuda a no cometer los errores que nos han traído malas consecuencias en nuestra vidala vida avanza rápido y en los tiempos que corren esto se nota cada día más.

No te estreses, harás un mal a tu salud y no querrás pasar por esto. Cuando quieras hablar sobre tus asuntos personales, dale ese espacio a tus amigos o a tu pareja, no lo hagas con desconocidos, ya que pueden darte malos consejos. Si tienes un asunto que resolver que no puede ser discutido con tus seres queridos, es mejor que vayas a ver a un especialista en el tema.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El amor de pareja merece ser alimentado y las experiencias nuevas son un combustible único para hacer marchar bien cualquier relación. Estás comenzando a soltar tu pasado y eso está muy bien.

Vive en el presente y no te equivoques en pensar que nunca más debes recordar las cosas que viviste, sino que cuando te des cuenta que estás repitiendo una acción que te trajo problemas antes, tomes aire y desistas. Toma siempre en cuenta a tus compañeros de trabajo y también presta oído atentamente a lo que tu pareja quiere comunicarte.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Ciertas situaciones que has enfrentado y por la cuales estás esperando alguna solución podrían volver a presentar un problema el día de hoy, ten paciencia porque ya se solucionarán. Si estás sin pareja, aprovecha de realizar este viaje con una persona de confianza, será una experiencia inolvidable para ambos.

Si estás comprometido y tienes familia, lleva de paseo a todos los integrantes de tu núcleo. Si quieres sorprender al ser amado el día de hoy, cuéntale de tus planes o propón un paseo el fin de semana, no solo le harás feliz, sino que tendrás un buen término de jornada lleno de amor. Cuida tus pies, utiliza cremas para masajes y usa zapatos cómodos en el trabajo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario tiene algunas complicaciones el día de hoy, pero con mucho esfuerzo podrás salir adelante de cualquier situación. Posibles problemas en el trabajo, no te hundas en ellos, sino que trata de salir siempre a flote, vienen tiempos mejores. Una persona te hará pasar un mal rato, no te dejes amedrentar por otros, defiéndete, pero no entres en conflictos de gran tamaño.

La vida presenta oportunidades que no habías considerado, como conocer gente nueva el día de hoy, dentro de las cuales podría aparecer una persona que cambie tu vida para siempre en el aspecto amoroso. Un nuevo camino se está abriendo ante tus ojos, déjate sorprender y atraer por él, porque será muy positivo para ti.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Para los Capricornio que estén teniendo problemas en su trabajo por falta de inspiración, hoy será un excelente día. Eres una persona creativa, pero puedes haber estado en un periodo de sequía creativa, por lo que no te preocupes, ya que es normal. La vida tiene planeada una sorpresa para ti que podría llegar durante la jornada, no comas ansias y espera por ella.

Deudas del pasado que nunca regularizaste podrían hacerse presentes y traerte problemas, si cuentas con el dinero para pagarlas en este momento, te recomiendo que lo hagas, sino podrías perder mucho más que dinero. El amor está en una etapa un tanto fría por lo que debes preocuparte de volver a encender la pasión si quieres conservar a la persona que amas.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un mensaje de un amigo que está lejos podría ser una alegría durante el día, si esto sucede, trata de iniciar una conversación con él, te extraña y necesita saber de ti. Gastos imprevistos pueden mellar tus ahorros el día de hoy, no te alteres ni te pongas nervioso por esta situación, no todo en la vida es dinero y puedes volver a recuperarte más adelante.

Oportunidad de viajar al extranjero en un tiempo más, no dejes escapar la ocasión y si debes esforzarte para conseguirlo, no te detengas ni pienses que es imposible. La pareja te dará una hermosa sorpresa el día de hoy, intenta hacer lo mismo por ella cuando tengas la oportunidad.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona que carece de retos personales, se aburre y se deprime, no dejes que esto te pase a ti y ten metas más altas en tu trabajo. Estás con pocas ganas, sobre todo en las mañanas, un buen café de grano puede ser la solución. Una posible herencia o una dinero extra que no esperabas llegará pronto, pero presentará conflictos en el hogar sobre qué hacer con el dinero, ahórralo.

Una bajada en las ganancias podría provocar que Piscis se sienta decaído el día de hoy. Un amor que crees no correspondido estará cerca tuyo el día de hoy, trata de sincerarte con esa persona para liberarte de lo que te está haciendo mal.

Frase del día: "Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre" - Sócrates