Loreto Peralta y su dedicación al máximo

¿Cómo llega a ti Guerra de vecinos?

Como actriz he estado buscando proyectos que sean congruentes conmigo. Cuando me ofrecieron esta serie, me di cuenta que habla de muchos temas importantes que hoy en día nos afectan, y además mi personaje, aunque parecía ser muy simple, de hecho presentaba muchos retos para mí, entonces decidí que iba a ser muy divertido formar parte.

¿Cómo te gustaría crecer como actriz?

Siento que hay que buscar proyectos que nos ayuden, ya sea en el tema personal y/o profesional. Creo que uno crece encontrando retos actorales, y a mi edad me he dado cuenta de la importancia del medio del cine y de la televisión, de cómo lo que se ve en la tele afecta a las personas y su forma de pensar. Quiero buscar proyectos que hablen de temas que me importan o que creen diálogo.

l En 2018 participó en el filme La Sirenita, con el personaje de Elle.

Cuéntanos de tu personaje.

Es Crista, al principio parece ser muy fresa, es la palabra perfecta para describirla, pero lo que me gustó es que entre más se va dando a conocer te das cuenta que tiene muchos conflictos internos y en relaciones con los demás, como con su mamá. Va peleando batallas internas, me gustó esa parte del personaje y poderlo reflejar.

¿Basaste a Crista en alguien?

Me base en todo y en nada, en toda la gente que conozco, pero más en cosas que he observado, como en la relación que tengo con mi mamá. Crista tiene una relación tóxica con su mamá, que es justo lo opuesto a la mía. Traté de reflexionar en cómo me sentiría si mi relación con mi mamá no fuera así. Ella tiene muchos problemas con su físico e imagen, se menciona que tiene un trastorno alimenticio, y eso requiere investigación.

¿Compartes algunas similitudes con tu personaje?

No me identifico en lo absoluto con Crista, ni en personalidad, ni en gustos, y por lo mismo lo vi como un reto. Con lo que sí me identifico, un poco, es con la presión que siente por tener una buena imagen y siempre verse perfecta. Hoy en día con las redes sociales y creciendo en el ojo público he sentido esa presión, pero sé que mi físico no define mi valor como persona y eso es algo que pude ir creando en el personaje de Crista.

¿Cómo fue trabajar con Fernando Sariñana y Carolina Rivera?

Fue increíble, son unos genios para la comedia, algo que me encanta de mi trabajo es conocer a gente que admiras y aprender de ellos. Yo estoy usando la actuación como mi forma de llegar a detrás de cámaras, porque mi sueño es producir y dirigir. Me fascinó trabajar con ellos porque muy pocas veces te encuentras a escritores y productores que te dan la libertad de explorar tu personaje y tus líneas.

¿Cuál crees que es el reto más grande de crear comedia?

Mucha gente pensaría que la comedia es un género muy fácil, cuando en realidad es muy difícil hacer que un chiste sea gracioso. Tiene que haber mucha química entre los actores y encontrar un ritmo que funcione a todos; la comedia requiere mucho trabajo en equipo y un ambiente muy ligero en el set.

¿Hay algún género que todavía no has explotado pero que te gustaría?

Yo creo que todavía hay muchos géneros que me falta explotar, mucho de mi trabajo se ha basado en la comedia. Por ejemplo, en No Se aceptan devoluciones tuve la oportunidad de explorar un poco de drama, y es un género que me encanta, o incluso el cine más experimental me gustaría mucho. Que sean proyectos que me representen un reto y que me ayuden a crecer y descubrirme un poco más. También el género de terror igual es algo que me podría interesar.

¿Cuál crees que es la parte positiva de que existan plataformas de streaming?

Yo creo que ahora nos dimos cuenta de cómo dependemos del cine y de la televisión como forma de entretenimiento, y que de verdad forman una parte importante en nuestra vida este tipo de medios. Siento que son muy positivas, porque ayudan a dar acceso a más gente a películas y series, por ejemplo el cine mexicano muchas veces es muy exclusivo al país, pero a través de estas plataformas podemos compartir nuestros proyectos con el resto del mundo y que la gente vea cómo está creciendo el cine mexicano. Yo siento que este tipo de plataformas ayudan a crecer estas industrias.

Sigues en preparatoria, ¿tienes definido a qué te quieres dedicar o hacia dónde va tu carrera?

Sí, en eso estoy. Estoy tratando de explorar lo más posible, sé que me fascina el cine y la actuación, pero todavía me falta para decidir qué es lo que quiero hacer. Tengo una idea de qué carreras me interesan, me gusta mucho escribir, encontré un amor por la escritura ahorita en la pandemia, el guionismo podría ser algo que me interesa mucho, actuación no sé si es algo que consideraría estudiar. Me gustaría más estudiar algo como dirección, cinematografía, o administración de empresas dentro del cine.

Loreto Peralta es una actriz nacida en Estados Unidos, en junio de 2004, pero tiene ascendencia mexicana y está muy orgullosa de sus raíces.

Por Begoña Cosío

