One Hit Wonders: Esta es la razón por la que Gangnam Style, More Than Words o Despacito tuvieron éxito efímero

El 15 de julio de 2012, es decir, hace nueve años, es una fecha que nunca olvidará el cantante y rapero surcoreano Park Jae-sang, conocido como PSY, pues fue el día en el que salió el exitoso tema ‘Gangnam Style’.

La canción de 4:12 minutos y el alocado video hicieron historia en la música surcoreana, además de ser una gran éxito a nivel mundial. Rompió decenas de récords y ganó numerosos premios por ello.

Por ejemplo, el artista recibió el certificado de Guinness World Records por haber protagonizado el video con más “Me gusta” en la historia de YouTube. También se consagró como el más visto de la plataforma durante al menos tres años (“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee está en la cima actualmente).

Por ello, hasta ahora, su canal tiene más de 14 millones de suscriptores, el tema tiene más de 4 mil millones vistas, supera los 22 millones de likes, así como más de 5 millones de comentarios.

Además de conocer al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvo apariciones en programas de televisión de alcance nacional. Fue a The Today Show, Saturday Night Live, The Ellen DeGeneres Show, Jimmy Kimmel Live!, The View y The Tonight Show with Jay Leno.

También fue una figura imprescindible para la prensa internacional. Figuró en la portada de la revista Billboard y en publicaciones como Time Magazine, Newsweek, Rolling Stone, Entertainment Weekly, New York Times, L.A. Times, People y Maxim.

Aunque sin el éxito de su anterior sencillo, el cantante asiatico lanzó ‘Gentleman’ en 2013, luego grabó ‘Hangover’ en 2014 con rapero Snoop Dogg y en 2015 presentó ‘Daddy’ con la cantante CL del grupo 2NE1.

Escándalos y actualidad

En julio de 2013 comenzaron los problemas. En una entrevista con el medio británico Sunday Times, el surcoreano reconoció que tenía una fuerte adicción al alcohol y al tabaco mientras hacía giras.

A su vez, en 2019, estuvo involucrado en el escándalo YG Entertainment, una compañía de entretenimiento surcoreana, y su fundador Yang Hyun-suk, su fundador, quien fue acusado de contratar servicios de prostitución. PSY fue llamado por las autoridades para brindar su declaración.

Ahora, por medio de su cuenta de Instagram, promociona tanto su música como a otros artistas que produce. Incluso ha aparecido en “challenges” y coreografías tendencia de las redes sociales.

Gangnam Style, ¿un One Hit Wonders?

De acuerdo con la prestigiosa revista Rolling Stone, los One Hit Wonders son artistas que alcanzaron la fama con un solo hit: un tema que les otorgó notoriedad indudable en su época, para después caer en el olvido.

“Estos cantantes y bandas pueden contar con otras canciones destacadas (o incluso mejores) pero sólo son recordados generalmente por un tema que llegó a la cima de las listas de popularidad”, reza un artículo sobre el tema.

Sin duda es cosa de interpretación si un artista entra en esta lista de los One Hit Wonders. Entre las diferentes listas se encuentran temas como “Mambo No. 5” de Lou Bega, “Barbie Girl” de Aqua o “99 Luftballons” de Nena.