Reos escapan de prisión en Texas; dejan maniquíes en sus camas para despistar a los carceleros

El organismo de control interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que cuatro reos escaparon de un campo de prisioneros satélite del Complejo Correccional Federal Beaumont (Texas), dejaron maniquíes en sus camas y también que otros compañeros se hicieran pasar por ellos.

De acuerdo con el inspector general Michael Horowitz, existen muchas fallas de seguridad en los campos de prisioneros y satélites de la Oficina de Prisiones, como dejar puertas abiertas, usar cerraduras susceptibles de manipulación, cercas limitadas y no contar con suficiente videovigilancia, por lo que los prisioneros se han escapado y otros han ingresado de contrabando.

Las instalaciones de este campo federal tienen presos considerados de bajo riesgo, ya que cometieron delitos menores, los cuales son relacionados con drogas o de cuello blanco.

¿Cómo sucedió el escape?

A través de un informe, Michael Horowitz indicó que los cuatro reclusos escaparon durante más de 12 horas, colocando maniquíes sobre sus camas o sus compañeros se hicieron pasar por ellos para que creyeran que estaban en sus celdas. A pesar de que los guardias hicieron tres rondines en la noche, se logró la fuga.

Horowitz no dio los nombres de los involucrados ni el día que escaparon. Tampoco dijo el número de maniquíes ocupados para realizar tal escape.

¿Cómo descubrieron la fuga de los presos?

Horas más tarde, en el recuento matutino, se dieron cuenta de que faltaban cuatro presos, dos de ellos presuntamente se fueron de la prisión para tener una forma de contrabando, así lo indicó el memorando.

Fue así como descubrieron que las puertas exteriores de los edificios separados del campo no estaban aseguradas, ya que estaban desbloqueadas. Además, el personal no las estaba operando, no había cámaras de vigilancia y había alarmas que no funcionaban o que podían ser manipuladas por los presos.

También se agregó que la seguridad en los campos de prisioneros tanto federales como satélites tienen el riesgo de que los presos escapen, y en caso de que regresen, metan contrabando en las instalaciones sin que sea detectado, lo cual significa un riesgo para la comunidad.

atm