La misión de la Universidad es contribuir a la mejora permanente de la sociedad

En los últimos meses he tenido la ocasión de participar en dos foros regionales de emprendimiento universitario; en ambos casos eché de menos la presencia de más estudiantes, sin embargo, recuerdo claramente la intervención de un estudiante de licenciatura, quién sentenció; “a la hora de decidirme a emprender, no pensé en hacerme ricos sino en impactar positivamente a la sociedad, para mí esto es tener éxito, que mi idea acabe resolviendo una necesidad de la sociedad”.

Hablando en términos de investigación y docencia, las universidades y los centros de investigación se consideran como los espacios más importantes de cualquier sociedad. De manera particular en los últimos 50 a estas dos misiones se ha integrado la misión del emprendimiento y transferencia tecnológica; como el mecanismo ideal para trasladar los impactos de la ciencia y tecnología hacia la sociedad y a las empresas. Es así que; Babson College, University of Michigan, University of Oklahoma, MIT, entre otras, decidieron hace más de 30 años emprender la construcción de programas de enseñanza acompañados de la operación de centros de emprendimiento para los estudiantes que aspiran a convertirse en empresarios.

De aquí que la misión central de la Universidad sea la mejora permanente de la sociedad a través de ayudar a transformar el conocimiento en soluciones para la sociedad. A partir de aquí podemos explicar cada palabra y su alcance, detallar los fines y hablar de los medios, acotar o ampliar “la misión” y, al hacerlo, hablar de universidades con perfiles distintos –universidades adjetivadas como investigadoras, emprendedoras e innovadoras-

Aportar nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico a la sociedad, en particular al tejido productivo, debe ser la lógica continuación de una investigación de calidad y con potencial impacto socioeconómico.

La mayoría de los desarrollos científicos y tecnológicos prometedores para el mercado no cuentan con recursos para financiar las etapas tempranas en la validación de sus impactos comerciales, esta realidad entre otras causas, se debe a la alta aversión al riesgo del sistema económico, lo cual se ve agravado por un débil desarrollo de una industria de capital de riesgo para invertir en estas etapas.

Las universidades tienen un rol preponderante en la diseminación y uso de las innovaciones; en países como Singapur o Alemania quienes de acuerdo con el índice del WEF 2020, ocupan la posición 2 y 3, han logrado establecer relaciones estrechas de cooperación en innovación con las universidades, el gobierno, el sector privado y la sociedad. Siendo uno de los factores de soporte la aplicación y transformación del conocimiento científico y tecnológico en soluciones reales a problemas concretos de la sociedad.

