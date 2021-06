Horóscopos: ¿Qué depara a los SIGNOS el mes de julio? Este 30 de junio marcará un cambio

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries podría tener un día agotador, por lo que debes intentar sacar lo mejor de esta experiencia. Es probable que tengas que dar una ayuda extra a algún compañero que lo esté necesitando, no lo dejes a deriva y aporta con tu conocimiento a que se ponga al corriente.

En el trabajo, descubrirás que si bien el trabajo en grupo es fundamental, existen momentos que introspección donde podrás tener ideas que te ayudarán a tener buenos resultados y excelentes evaluaciones por parte de tus superiores.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Problemas en la pareja a causa del estrés, así que usa este día para pensar bien lo que necesitas para siempre estar mejor. Evita el salir de compras el día de hoy, mantén tus gastos al mínimo, debes comenzar a ahorrar. Entrega un buen consejo y ayuda a quien te está necesitando.

Tienes un buen equipo de trabajo o de estudio y te darás cuenta de eso el día de hoy. Un posible traspié en la salud puede estar afectando a tu pareja, siéntate a su lado y pregúntale si todo está bien, notará tu preocupación y si algo anda mal, te lo dirá. Tomarse un tiempo para pensar en la relación de pareja, sobre todo si estás pasando por una fase de cambios.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Debes tener cuidado con las cosas que dices el día de hoy, es probable que termines hiriendo a una persona que quieres mucho solo porque no pudiste contenerte. Hoy es un día para aprender a dejar ir eso que no te hace bien. No tomes malas decisiones en tu trabajo, ten cuidado con esto el día de hoy, intenta darle un poco más de espacio a los acierto que a los errores.

Es tiempo de terminar ese proyecto que tenías pendiente o de realizar las tareas que vienes aplazando hace tiempo. Siempre es bueno asear nuestro hogar y botar aquellas cosas que ya no sirven, no debes guardar objetos solo por guardarlos, todo debe estar funcional dentro de tu hogar, para que así tu vida marche bien.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Recibirás una noticia excelente en el trabajo, lo que te pondrá de muy buen humor. Si eres un emprendedor y esperas el resultado de alguna propuesta que realizaste, recibirás buenas noticias. Si eres estudiante, te irá muy bien en tus exámenes o en esa beca que postulaste.

Soltar no solo significa perder cosas buenas, sino también darse la oportunidad de olvidar las diferencias y volver a la esencia del amor que los unió en primer lugar. Hoy recibirás el primer indicio de que vas por buen camino en esta materia, pero no te confíes, sigue con el buen trabajo como lo has hecho hasta ahora y podrás ver que todo resulta de maravilla

Leo (23 julio-22 agosto)

Si quieres probar suerte en algún juego de azar, hoy es un excelente día para hacerlo. Intenta pasar más tiempo con la familia, lo necesitas. Es bueno que tengas esa excelente relación con una persona dentro de tu trabajo, es posible crear amistad con alguien dentro del área laboral, solo se deben separar las cosas.

Un vicio pone en riesgo tu trabajo o tu relación de pareja, aprende a vivir sin él. Es un día para terminar con cualquier mal hábito que has tenido de realizar tu trabajo, en el futuro lo agradecerás. Comparte los conocimientos que tengas sobre una materia en específico con tus compañeros, pronto verás que te tomarán como un líder positivo dentro del grupo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Buen momento para invertir o para pensar en realizar un negocio junto a alguien de confianza. Un amigo estará dispuesto a apoyarte en cualquier empresa que quieras realizar, no desaproveches esta ayuda y mantengan siempre separada la amistad de los negocios.

No te sientas fuera de lugar, ni tampoco pienses que las labores que realizas son poco importantes. No te tomes tan en serio los malos comentarios que puedas recibir de parte de un compañero de labores, estás en un buen momento y no hagas caso a lo que pueda derribarte y poner en juego tu futuro.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Alguien podría hacerte un presente hoy, pero si lo que te dan de regalo no es de tu gusto, no le hagas saber de inmediato, aprende a pensar bien antes de reaccionar, podrías herir los sentimientos de alguien muy querido. Si estás teniendo conflictos en términos amorosos, ha llegado el momento de darles la solución que requieren, sabes lo que tienes que hacer.

No entres en discusiones con la pareja, ni tampoco tomes decisiones importantes sobre la continuidad de una relación basándote solo en las peleas que puedan estar teniendo últimamente. El camino que has escogido ha sido por alguna razón y debes siempre recordarlo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si el día de hoy recibes un dinero que no tenías presupuestado, como una herencia o un premio en los juegos de azar, procura seguir este consejo, no gastes un dinero extra que podría llegar el día de hoy, es mejor que guardes lo que obtengas para un momento donde de verdad necesites usarlo.

No confíes en quien te de una linda sonrisa o una palabra amable. Se presentan situaciones adversas para los Escorpio que estén buscando un trabajo, es probable que sigas en un periodo de búsqueda por un tiempo más, pero no desesperes. Intenta darle solución a cualquier roce que puedas estar teniendo con el ser amado, ya que la situación puede mejorar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

En el trabajo, puedes recibir una traición por parte de alguien que creías estaba de tu parte. Siempre debes ir con cuidado con las cosas que dices y cuentas a los demás, no des información innecesaria a personas que no conoces bien.

A veces es bueno formar alianzas, sobre todo con quienes crees una competencia, de esta forma tendrás a estas personas en tu equipo de trabajo y evitarás la confrontación. Es probable que te encuentres en una excelente etapa para dejar salir todos tus talentos, no la desperdicies.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es probable que estés creando algo muy bueno en tu trabajo, las ideas han estado brotando de ti, pero junto a esto tienes que estar más atento a las posibilidades que se abrirán para presentar ese proyecto en el que has estado trabajando. Incrementa el consumo de legumbres en tu dieta, te darán energía.

El pensamiento crítico es positivo, pero en exceso te puede llevar a tener problemas en las relaciones con otros, ya sea en el trabajo, como en el amor. Si tienes una visita pendiente a un pariente que no ves hace tiempo, piensa en hacerla el día de hoy.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Cambios importantes en el lugar de trabajo, que podrán mostrar sus primeros signos el día de hoy, ajústate a estas modificaciones y no tendrás problemas. Si tienes la opción de dar a conocer tus ideas nuevas en tu trabajo, hazlo sin miedo. Prueba alguna comida nueva y exótica, será una buena experiencia.

Pasa un tiempo de diversión con tus compañeros de trabajo el día de hoy, es importante crear lazos más allá de los que se puedan hacer en las horas de trabajo. Si pasaste por un rompimiento de pareja hace algún tiempo es probable que todavía estés sintiendo los estragos de lo esto provocó en tu interior.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona interesada en ti puede acercarse el día de hoy, actúa de forma normal y sin pretender ser alguien que no eres. Ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor es una buena forma de siempre estar atento a las cosas buenas que están llegando a tu vida.

Un buen comentario de parte de un desconocido te dará la seguridad para poder explorar nuevos caminos en el ámbito laboral. Si te encuentras en etapa de estudios, hoy recibirás información sobre un área de estudio que quizás no habías considerado, pero que será muy buena para tu futuro.

Frase del día: "Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás" - René Descartes

MAAZ