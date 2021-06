Rápidos y Furiosos: ¿Cuándo se estrena la película número 10 de la saga de Dominic Toretto?

Fast and Furious, o Rápidos y Furiosos, es una de las sagas más exitosas de las últimas décadas, sin embargo, con el paso de los años ha evolucionado, dejó de ser una franquicia sobre carreras de autos y se convirtió en filmes de situaciones inverosímiles, mucha acción y muchas explosiones. Aunque parece que no hay más historias que contar, la saga continuará y su novena entrega está en cines y una décima entrega en preproducción.

Aunque la crítica especializada no ha recibido muy bien a la película, pues la tildan de irreal y poco ecomonte por replicar la misma fórmula de las películas anteriores. Se estrenó el jueves pasado, luego de un año de retraso por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, ha recibido un buen recibimiento por parte de los fans están yendo a verla.

Según los analistas expertos esperan que la nueva aventura de Dominic Toretto y compañía cierre su fin de semana de estreno con entre 60 y los 70 millones de dólares; cifra que superaría el récord actual ostentado por 'Un lugar en silencio 2', que se hizo con 57.1 millones durante su primer fin de semana de lanzamiento.

La historia de Rápidos y Furiosos continuará

Universal Pictures mencionó hace unos meses la saga de Fast and Furious finalizará con la undécima película; el mismísimo Vin Diesel recientemente reveló en una entrevista con Comicbook que las grabaciones de Rápidos y Furiosos 10 y 11 se realizarán de forma consecutiva, pues al parecer será una historia consecutiva en lo inmediato.

Poco se sabe de la trama de estas películas, pues en las anteriores han hecho de todo, incluso viajado al espacio, por lo que es muy difícil imaginar algo nuevo. Vin Diesel también confirmó la fecha de estreno de Rápido y Furioso 10 y 11. La primera se estrenará en cines en febrero de 2022 y la segunda hasta febrero de 2024. Ambas serán dirigidas por Justin Lin, el director de The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Rápidos y furiosos: 5in control, Rápidos y furiosos 6 y F9.

Estas serán las últimos dos filmes que salgan de esta saga, o es lo que nos han hecho creer. Al menos con el elenco que conocemos. Porque como los productores saben, las precuelas siempre dan para expandir el universo. Sólo el tiempo dirá si eso será lo último que veremos de Fast and Furious.

msb