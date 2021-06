Papantla, cuna de los voladores a los que Arath de la Torre denigra

El rito de los voladores de Papantla, Veracruz, es una representación cultural y ancestral (la danza de los muertos) que marca una huella en la historia de la entidad que le ha dado renombre a nivel mundial por su belleza, es reconocido como parte del Período Clásico Medio mesoamericano y cuenta con vestigios en regiones de Colima, Jalisco, Nayarit y de forma muy destacada en Veracruz.

Entre sus características que la hacen un ritual mágico y distinguido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), destaca su relación con la fertilidad (los voladores al desplazarse en el aire hacia abajo, representan la lluvia) que tiene rasgos distintivos con ese momento de la vida humana y en la apropiación que los aztecas hicieron del rito, se incluyeron a dos danzantes más (usualmente son dos), para representar los cuatro puntos cardinales.

La cuna de este rito se encuentra en una zona cafetalera y vainillera de la zona central de Veracruz, muy cerca de Poza Rica, y del litoral del Golfo de México cercano a Tuxpan y Tecolutla, el lugar es hermoso y lleno de colorido a sus alrededores, sus calles empedradas se concentran en una plaza principal en la que se encuentra el mástil en el que religiosamente cada cierto tiempo, se lleva a cabo el ritual de los voladores y como un elemento esencial que lo hace aún más especial, es que cuenta con la categoría de Pueblo Mágico.

El Pueblo Mágico fue fundado hacia el año 1200 por indígenas de Tuzapan, herederos de los olmecas, quienes llegaron a dominar la extensa región donde floreció la cultura totonaca, creadora de la imponente ciudad de El Tajín, cuyo nombre significa “ciudad del trueno”.

Al llegar los españoles, la bautizaron como Papantla de Santa María de la Asunción y hoy se llama Papantla de Olarte, en honor al insurgente Serafín Olarte, nacido en esta localidad.

En México existen tres lugares típicos en los que puedes encontrar un mástil para la representación de la danza de la muerte, la altura varía de un palo a otro: el que se encuentra en la explanada de la iglesia de Papantla mide aproximadamente 37 metros; el localizado en la zona arqueológica de El Tajín tiene casi 27 metros; y el del Museo Nacional de Antropología de la ciudad de México alcanza los 25 metros, sobra decir, que en cualquiera de los tres sitios, los turistas esperan pacientemente para contemplar el descenso de los voladores.

En Papantla a la par del mástil y el ritual, destaca en la cima de un cerro, una escultura monumental en honor a la tradición, un imponente volador observa desde lo alto la plaza principal y todo el pueblo, decorado de un tono verde esmeralda en cualquier de sus lados, todo un paisaje difícil de olvidar.

Sin embargo, parece que este ritual ancestral y de valor cultural no le interesa al comediante Arath de la Torre, luego de participar en un spot publicitario con una empresa dedicada a ofrecer préstamos a crédito, en las líneas que el sujeto en cuestión lee frente a la cámara, denigra la importancia de dicho rito para darle cabida a la publicidad de la empresa.

Secretaría de Cultura también entra a la polémica

La polémica se detonó por la campaña publicitaria en la que entraron al quite, la propia empresa que se disculpó con un breve comunicado (más por la presión mediática, que por un sincero deslinde), el gobierno de Veracruz, la Secretaría de Cultura Federal y cientos de usuarios de redes sociales que no han dejado de criticar lo lamentable de dicha campaña.

En el caso de la dependencia encargada de la cultura nacional, se difundió un comunicado en el que se pronunció en contra del uso indebido que la empresa Moneyman hizo de la ceremonia ritual de los voladores de Papantla.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que encabeza Alejandra Frausto Guerrero, se pronuncia en contra de la empresa Moneyman por hacer uso indebido de la imagen de la Ceremonia Ritual de Voladores en una publicidad donde se ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la ceremonia, considerada sagrada por parte de los portadores de esta práctica ancestral”, reza parte del comunicado.

Las disculpas salieron como ramillete, excepto del protagonista de la afrenta, el actor Arath de la Torre no sólo no se disculpó sino que se puso a insultar a quienes le enviaron un mensaje de repudio y no le dio la debida atención a un problema que pudo resolverse con una disculpa, cosa que no sucedió.

Quizá el actor sería más sensible si pudiera apreciar la belleza e importancia que la celebración tiene para los pobladores veracruzanos y la importancia ancestral que la danza tiene para esa región del país, misma que genera millones de pesos producto del turismo nacional y extranjero que visita Papantla.

Significado de la representación

En la fiesta acompañada de danzas y música se utiliza un tronco o "palo volador" donde se ajustan varias piezas: una pequeña base de madera, una cruz, un pivote (denominado también manzana) que unirá y posibilitará el giro, y una escalera unida al palo. En los extremos de la cruz se colocan cuerdas que sujetan a los danzantes voladores simbolizando los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, más el caporal que representa el centro. A más de 20 metros en lo alto de la estructura, se sitúa el caporal, personaje que toca un tambor y una flauta, y coordina el ritual.

Cada señal que el caporal hace es un tipo de acrobacia, en una de ellas cada danzante volador salta al vacío, sujetado por la cintura, boca abajo y afianzándose con las piernas y gira 13 veces cada uno de ellos simulando descender por los 13 cielos del dios sol, que multiplicado por los cuatro voladores da el resultado de 52, ya que este número es el símbolo del ciclo de 52 años del calendario indígena o Xiuhmolpilli.

