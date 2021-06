Filtran documentos que PRUEBAN la LUCHA de Britney Spears por LIBERARSE de su padre

Este miércoles, se dio a conocer que la cantante estadounidense Britney Spears asistirá a la corte para continuar con la lucha por su libertad y librarse de la tutela de su padre, Jamie Spears.

Asimismo, se han filtrado unos documentos que demuestran que la intérprete de “Toxic” ha luchado por su libertad desde hace al menos 13 años, pues en 2008 fue cuando su padre comenzó a hacerse cargo de ella.

Los documentos judiciales fueron publicados por The New York Times y datan del 2016, estos muestran cómo Britney estaba harta de que su papá se hiciera cargo del dinero que ganaba y que todos a su alrededor estuvieran dentro de su nomina.

Además, estos documentos previamente sellados dejan al descubierto como el padre de la cantante estaba “obsesionado” por controlar todos los aspectos de la vida de su hija, pues desde entonces no la dejado gastar nada de su dinero.

Por otro lado, un investigador de la corte, señaló en estos papeles que desde aquel tiempo la tutela de Jamie sobre Britney se convirtió en una herramienta para controlar a la intérprete de “Baby one more time”.

The New York Times CONFIRMS Britney said she was forced in a mental health facility against her will in 2019, “which she viewed as punishment for standing up for herself and making an objection during a rehearsal.” #FreeBritney pic.twitter.com/hWOWlfGWM1