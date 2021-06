¡Lección de vida! Abuelito presenta examen de admisión para cumplir su sueño de ser un "gran abogado"

Ayer te presentamos el bochornoso caso de una alumna que fue sorprendida haciendo trampa en su examen de admisión. En una historia completamente diferente, se ha hecho viral la fotografía de un abuelito haciendo su prueba de ingreso a la carrera de Derecho.

En la imagen se observa a un adulto mayor solo en un salón de clases, mientras resuelve el examen de admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Sin duda es una clara lección de vida y de superación.

Antonio F. Ramírez, quien le aplicó la prueba al abuelito identificado como Fernando, compartió la fotografía en su cuenta de Facebook, señalando que aunque fue el último en entregar la prueba, considera que fue quien mejor la hizo, pues aprovechó todo su tiempo para revisar muy bien su examen.

"Al finalizar platiqué con él y me comentó que siempre había querido estudiar pero no tenía la manera , ahora está muy ilusionado y enfocado a que será un gran abogado . Estoy seguro que así será, la reflexión de esto es que a pesar de lo difícil que parezcan las cosas, siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos ", escribió el joven.

"En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es porque no quiere. ¡De verdad que le deseo mucho éxito!", finaliza la publicación.