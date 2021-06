Emiliano Zurita: En boca de todos

Emiliano Zurita se ha convertido en un artista multifacético. Actor, productor, guionista; su pasión es contar historias. Ahora, después del éxito de su película El baile de los 41, nos confirma la segunda temporada de su tan esperada serie, en la cual hace dupla con su hermano, Sebastián.

¿Imaginaste el éxito que iba a tener El Baile de los 41?

En nuestra profesión es difícil encontrar garantías en un proyecto, nunca sabes qué va a pegar ni en qué momento, pero desde la primera vez que leí el guión y el casting, supe que era una película extremadamente importante. Una historia increíble con un equipo y cast espectacular, eso me hizo gravitar hacia el proyecto, sentía que era un tema que había permanecido tabú por mucho tiempo y que se necesitaba contar; de la manera en la que se contó no me sorprende que le haya llegado a muchas personas. Lo que no me esperaba era que fuera tan bien recibida por todo el mundo, se me hizo muy especial que pudo tener esa pantalla global y le agradezco a toda la gente que la pudo ver.

¿Cómo te documentaste para ambientarla en el Porfiriato?

Por un lado fue toda la parte histórica de informarme y leer sobre el porfiriato y la situación sociopolítica de mi personaje y de la era, pero al mismo tiempo fue el día a día. David (el director) nos dio muchos libros que tenían que ver con la importancia del honor en esa época y lo que significaba ser un hombre y luchar por tu nombre, que eso era lo más importante. Fue fundamental tomarlo desde un lado muy informado y honesto para que el personaje tuviera ese trasfondo. Leer bastante y varias clases como de vals, equitación, muchos detalles que van sumando al personaje. Como actor lo complicado y a la vez lo divertido es informarte, no sólo de las cosas importantes de ciertas cuestiones sociopolíticas, sino también del día a día de alguien de la élite porfiriana, en mi caso, qué significaba ser abogado en ese entonces. Todos esos detalles que van creando un personaje y una realidad, y cuando lo combinas con la escenografía y el vestuario se va creando algo muy especial.

“Intentamos crear una comedia distinta, que tenga tintes dramáticos y absurdos al mismo tiempo. Creo que es muy bonito ver cómo cuando cobró vida a la gente le gustó lo suficiente...".

¿Qué tal fue trabajar con tu hermano en ¿Cómo sobrevivir soltero??

Fue increíble, desde que creamos nuestra productora Addiction House siempre hemos trabajado bien juntos, hacemos muy buena mancuerna y sacamos lo mejor el uno del otro. Aunque hagamos proyectos separados siempre terminamos hablando de cómo podemos mejorar y eso funcionó muy bien en ¿Cómo sobrevivir soltero?. Ya que dirigimos y producimos juntos, es muy padre tener a alguien que sepa de dónde viene este proyecto y que podamos hablar las cosas de forma muy directa para crear algo que a los dos nos parezca increíble. Yo estoy muy feliz con cómo está saliendo.

Acaban de anunciar una segunda temporada ¿Cómo reciben esta noticia?

Estamos muy felices, es nuestro primer proyecto a esta escala que creamos nosotros junto a un equipo increíble, además siendo la primera serie en español con un lanzamiento mundial en Amazon Prime siempre tenemos ese peso de alguna manera. Intentamos crear una comedia distinta, que tenga tintes dramáticos y absurdos al mismo tiempo. Creo que es muy bonito ver cómo cuando cobró vida a la gente le gustó lo suficiente para que Amazon nos renovará dos temporadas de un jalón, y pienso que eso habla muy bien del proyecto en sí. Ahorita que estamos filmando está quedando mucho mejor que la primera temporada y eso me emociona muchísimo.

Después de esta serie de comedia romántica, ¿hay algún otro género que te gustaría explorar?

Todos, lo que quiero es seguir buscando retos como creador, director, actor y explorar distintos géneros y tipos de personajes. Le puedes rescatar un poco a todo lo que hagas. De la película El Baile de los 41 rescato muchas cosas como actor, al igual en ¿Cómo sobrevivir soltero?, No, porque me enamoro o Guadalupe Reyes me quedo con experiencias como intérprete y director. Que igual como actor y creador van obteniendo herramientas que utilizar en todo. Espero que me sigan dando la oportunidad de participar en diferentes proyectos, personajes y géneros.

¿Te has identificado con la trama de la soltería de la serie?

Sí, justamente eso es lo que buscamos, que toda la gente se pueda identificar con diferentes aspectos, tengas pareja o no, te quieras casar o no. Siempre procuramos abordar el mismo tema desde todos los puntos de vista posibles y crear conversaciones que la gente se identificaría con eso y con un visión que no se imaginaba, especialmente desde una opinión masculina y femenino. Siempre procuro poner puntos de vista y temas en la pantalla que sé que todos van a tener que decir algo al respecto y que se pueden identificar, entre más cercano a ti sea un proyecto, creo que la gente lo va a sentir más real.

Por Begoña Cosio

PAL