El lenguaje no verbal de Bárbara Tijerina

Bárbara Tijerina estudió una maestría en humanidades, y realizó un diplomado en inteligencia emocional en la educación, hoy en día la experta en el tema de comunicación no verbal publicó su libro.

¿De qué trata Lenguaje sin palabras?

Habla de las emociones y expresiones como parte de la comunicación no verbal, de cómo generar una conexión entre los seres humanos. En el libro los invito a desarrollar el músculo de la observación, vivimos muy distraídos con el celular, y tenemos que poner atención en las personas para ver si se confía o no en ellas.

¿Qué es el lenguaje no verbal?

Es un estudio que va de la mano con neurociencias, el lenguaje no es sólo comunicar, es transmitir, persuadir, emocionar y hacer sentir a través de los gestos, el tono de voz y la postura. Esta disciplina va de la mano con la teología, antropología, biología y neurociencias. Albert Mehrabian dice que el 7 por ciento se atribuye a las palabras y el otro 38 por ciento al lenguaje paraverbal. El lenguaje no verbal va en dos sentidos: saber leer a los demás, entender cuál es exactamente la emoción que tiene, y revelar cómo te ves, te sientes y te proyectas. Si conoces las emociones en ti, las sabes gestionar, éstas se muestran y no se pueden ocultar. El cerebro hace asociaciones, incluso lee el miedo; depende de tu habilidad de saber observar ciertas cosas para sobrevivir.

¿Las emociones juegan un papel importante en el tema?

Con el lenguaje verbal te puedes expresar, si estás triste o preocupado contraes tus manos, y si estás contento las amplías. No es algo nuevo, en 1872 lo empezó a dar Darwin en su libro La expresión de las emociones. Estas no son buenas ni malas, creo que hay que vivirlas con intensidad, mostrarlas; la tristeza y el enojo hay que canalizarlos para que no se queden oprimidos, debemos buscarles una salida sin que dañen relaciones o amistades.

¿Cómo podemos eliminar esas barreras de comunicación?

Ahora con el COVID-19 es más difícil captar la mirada de una persona, por el cubrebocas, pero gracias a eso tenemos una expresión más auténtica de la felicidad, ya que en los ojos se ve la sonrisa, la cual puede ser social, auténtica o falsa; los ojos son el espejo del alma. Las manos si las ocultas al platicar a nivel subconsciente demuestran que estás encubriendo algo. Estas ayudan a ilustrar o a dar ritmo.

En estos tiempos valoramos la autenticidad; cuando alguien te dice algo y te demuestra otra cosa distinto te genera estrés, lo más importante es lograr una coherencia entre lo que dices, haces y muestras, es dar a conocer el valor que uno representa.

¿Qué tan importante es proyectar seguridad en una entrevista laboral?

Es vital, una persona que duda, se rasca la cabeza y tartamudea genera inseguridad. El reclutador siempre busca a un profesional que le transmita confianza para ocupar el puesto en el área requerida. Los movimientos exagerados son mentiras, evita las barreras, no cruces los brazos, para que se dé una buena comunicación.

ELLA SUGIERE

Siempre debes ser tú, si eres demasiado sonriente y falso, se nota.

Cuida tu apariencia, es parte del lenguaje..

Debes ser congruente en tu vestimenta e higiene.

Por Isis Malherbe

