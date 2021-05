Mamás de la nueva era

VALENTINA LEPAGE @una.tal.valen

¿Cómo es que incursionaste en el mundo de las redes sociales?

Empezó como un blog de maternidad, el nombre era diferente, se llamaba “Una tal mamá” por esa necesidad de sentir que podía ayudar a otras mamás con lo que me funcionaba a mí, e incluso hacer una comunidad, porque ser mamá es complejo y retador

¿Cuál es el secreto para que funcione una cuenta digital como la tuya?

Lo más importante es siempre tener claro tu propósito, el por qué haces lo que haces. Creo que en cuanto te animas a abrir un espacio, ya sea un blog o una cuenta en el mundo digital para compartir tu vida o algún conocimiento es un camino. A medida que vas caminando, vas entendiendo un poco cómo va la cosa y qué es lo que realmente te apasiona hacer.

¿Cómo logras ese equilibrio entre ser influencer, esposa y mamá?

Vivo en la eterna búsqueda del balance, ojalá y hubiera una fórmula mágica. Pero para mí lo más importante es tener las prioridades claras, creo que todo parte de ahí. Se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo, va de la mano con tener tus prioridades claras. Cada cierto tiempo irlas reevaluando y darte cuenta si las mantienes o si hay algún ajuste que debas hacer, todo tu tiempo tratar de organizarlo con base a esas prioridades y trata de no distraerte con otras cosas.

JIMENA FÉREZ @madrehadisima

¿Cuál es el secreto para que funcione una cuenta digital como la tuya?

Yo creo que el secreto, además de que creo mucho en mi contenido, yo antes de ponerlo siempre pienso: ¿les aporta? ¿les ayuda? ¿les enseña?. Más allá de eso, creo que el manejarte como una mamá como cualquier otra, que necesito una receta fácil porque saben que yo no cocino entonces se acercan a mí para pedirme una receta sencilla. Siempre tener contacto y más que ser una persona aspiracional, simplemente ser una persona.

Últimamente en las redes se ve una vida maravillosa que probablemente frustre a algunas madres, sobre todo a las primerizas, ¿Qué opinas sobre esto?

Cuando te conviertes en mamá, el mundo de la maternidad te cae de sopetón; así como nace un bebé, nace una mamá. Es muchísima información, muchísimas cosas y etapas que vas pasando junto con tu bebé. Lo que yo les recomendaría es que se relajen, sus bebés están hechos a ellas y ellas están hechas a sus bebés.

¿Cuáles son esas frases de mamá que juraste jamás decir y ahora las dices?

El “ponte tu suéter” o “ponte tus zapatos”, yo juré que nunca lo iba a repetir más de tres veces; eso es inevitable, se repite hasta veinticinco. La guerra a la hora de la comida pensé que nunca la iba a hacer, y sí.

PAULA AGUILAR @mama.con.ciencia

¿Cómo surge la idea de entrar en este mundo digital de las redes sociales?

Yo soy psicóloga de niños y adolescentes, y asesora educativa familiar. Desde hace muchos años doy un taller de prevención de abuso sexual infantil. Algunas influencers regias tomaron mi taller y empezaron a hablar de mí, entonces la gente me quería seguir en mi cuenta personal y yo no me sentía muy cómoda con eso porque lo que yo trabajo es la parte profesional.

¿Cómo logras el equilibrio entre ser influencer, esposa y mamá?

Yo soy mamá monoparental, estoy yo con mis hijos. La verdad es que lo padre de este trabajo es que puedo ser mamá de tiempo completo y también puedo trabajar de tiempo completo. Con el formato pandemia, el tema de los Zooms me ha permitido atender a gente alrededor del mundo, antes no lo hacía así, y me ha permitido también meterme de un minuto a otro de estar con los niños haciendo homeschool a estar dando unas asesorías; siempre programo el trabajo en los horarios que los niños están conectados a la escuela o ya cenando y viendo la tele o después de que los duermo. Entonces la verdad es que eso me permite hacer las dos cosas.

¿Qué frases de mamá pensaste que jamás ibas a mencionar y hoy en día las dices?

Siempre les digo a mis hijos la frase “el flojo y el mezquino, andan dos veces el camino”.

GIOVANNA SCHIAVÓN @living_home

Cuál es el secreto para que una cuenta digital como la tuya funcione?

Lo que me ha funcionado ha sido la forma natural y sin ser irreal de cómo pongo las cosas, no hago mucha producción en mis actividades, lo hago natural como realmente lo hacemos en casa.

¿Cómo logras tener un equilibrio como influencer, esposa y mamá?

Todo un reto, creo que cuando entiendes que no puedes ser sólo mamá, que también eres mujer, esposa, amiga; es muy común perderte en la maternidad, entonces, cuando entiendes que no te tienes que perder, buscas espacios para hacer ejercicio, para ver a tus amigas. A mí lo que me funciona con mi esposo es que nuestros hijos se duerme temprano, por dos razones: una es para que descansen, y la otra es para que yo pueda tener ese espacio con él.

¿Cuál es tu postura respecto a que los niños tengan acceso a redes sociales a temprana edad?

Es un tema que me da mucho miedo. Sin embargo, mis hijos saben que tengo esta red donde comparto estas cosas. Creo que en general todo el tema digital siempre se los he manejado como una herramienta, para investigar sobre algún tema, para buscar información, para crear; creo que ellos ven mi red social como un espacio para compartir con otras mamás. Creo que todo tiene que ser con moderación, entre más grandes mejor.

ANDREA MADERO @tambiensoymamamx

¿Qué contenido podemos ver en tu Instagram?

Contenido de maternidad, de infertilidad, de autismo, porque tengo un chiquito recientemente diagnosticado con autismo. Es básicamente todas las facetas de mi vida y que la gente se dé cuenta que una maternidad tiene mil caras, está formada por mil piececitas y todas son importantes, hay que dedicarle tiempo a todas. Entonces un balance de mi vida, una mezcla de mi vida sin filtros.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

Mil cosas. Cuando recibo mensajes de mujeres que se identifican conmigo por su tratamiento de infertilidad, o porque son mamás en proceso de un diagnóstico de autismo; puedo llorar con ellas y acompañarlas.

¿Cómo logras el equilibrio entre ser una influencer, esposa y mamá?

Con reglas muy específicas que me pongo a mí misma, cosas que tengo que cumplir y siempre respetando mi prioridad, mi familia. Siempre trato de capturar un momento con mi familia y luego automáticamente guardar el celular, el celular no es parte de mi vida, no es parte de mi maternidad, es simplemente el canal de comunicación que utilizo para acercarme a las personas que me quiero acercar las cuales son mis seguidoras. Pero sí, las redes sociales son una pequeña parte de mi vida.

