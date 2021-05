StarWarsDay: Datos curiosos que todos los fans deben saber este 4 de mayo

La franquicia conocida en Hispanoamérica como “La guerra de las galaxias” es una de las más exitosas de los últimos años. Desde el 2012 las producciones son producidas y distribuidas bajo el sello de The Walt Disney Company. Hasta el momento, la franquicia cuenta con quince producciones que, de acuerdo con los fans, deben verse en el siguiente orden cronológico:

Han Solo: Una historia de Star Wars

Rogue One: Una historia de Star Wars

Episodio IV: Una nueva esperanza

Episodio V: El imperio contraataca

Episodio I: La amenaza fantasma

Episodio II: El ataque de los clones

The Clone Wars

Episodio III: La venganza de los Sith

Episodio VI: El retorno del Jedi

La aventura de los Ewoks

La batalla del planeta de los Ewos

The Mandalorian

Episodio VII: El despertar de la fuerza

Episodio VIII: Los últimos jedi

Episodio IX: El ascenso de Skywalker

¿Por qué el día de Star Wars se celebra el 4 de mayo?

Fue el 27 de mayo de 1977 cuando “Una nueva esperanza” llegaba a los cines. La primera película representó un éxito taquillero a nivel internacional e, incluso, fue nominada a un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a la categoría de Mejor película.

La historia lleva 42 años posicionándose como una de las favoritas de muchas personas y la celebración de su creación ha llegado a tal grado de establecer un día específico para externar el gusto por la franquicia creada por George Lucas.

El día de Star Wars nació a partir de una publicación del diario británico London Evening News. Este diario, el 4 de mayo de 1979, felicitó a la primera ministra Margaret Tatcher por su nuevo nombramiento. “May the 4th Be With You, Maggie”. Esta frase representó un juego de palabras que hacían referencia a la conocida traducción “Que la fuerza te acompañe” (“May the Force be with you”).

La popular forma de referirse al cuarto día de mayo fue retomada por diferentes industrias que aprovecharon la ocasión para celebrar el fanatismo por Star Wars. Por su parte, los fanáticos del “lado oscuro”, celebran el 5 de mayo y nombran el día como “Revenge of the 5th”, debido al estreno del episodio tres “La venganza de los Sith”.

Otras curiosidades de la franquicia