Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 4 de mayo según tu signo

La carta de este martes 04 de mayo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 04 de mayo es el Rey de espadas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida.

Esta carta al salir invertida puede mostrarte que estás en un punto de tu vida muy complicado ya que no sabes ni qué hacer con ella, debes tomar decisiones pero ese dilema no estás dispuesta a afrontarlo, tienes miedo de equivocarte, pero aquí debes utilizar la racionalidad, la lógica, debes ser razonable y hacer todo lo posible para quitarte esos miedos que no te llevaran a ningún lado.

Amor

A diferencia de ayer, este día será algo complicado, pues si está peleada con tu pareja, ninguno de los dos dará su brazo a torcer incluso podrían estar un tanto agresivo , así que si quieres salvar tu relación debes de tranquilizarte y tratar de arreglar las cosas otro día pues hoy solo empeoraras las cosas.

Trabajo

Hoy definitivamente no es un buen día para que pidas un aumento de salario, no estas de muy buen humor y eso hará que te comportes irritante con tus compañeros de trabajo y hasta con tu jefe así que cualquier permiso o aumento que requieras no te será concedido por lo que podrías enojarte mucho y empeorar la situación laboral.

Así que lo mejor para hoy es que te la lleves leve, trata de entrar en debates y si algo no te parece mejor calla por que la explosividad que te vas a cargar podría traerte graves problemas.

Salud

¿Qué te digo? El estrés y la agresividad que te cargas este viernes no es normal y más porque tu tienes la solución en las manos a ese problema que te trae así, por lo que debes confiar en tí y olvidarte de esas situaciones porque lo único que lograrás es enfermarte.

Noticias Relacionadas Horóscopos: Ésta es tu Carta del Tarot para hoy JUEVES 29 de abril

El consejo del día: ¡Inhala y Exhala! Medita antes de salir de tu casa, eso podría ayudarte a estar un poco más sereno.

bmz