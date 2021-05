Por error, publicidad de BTS Meal utiliza imágenes de otro grupo de K-Pop; aquí los detalles

El pasado 26 de mayo, la cadena de comida rápida McDonald´s lanzó su esperada colaboración con la banda de pop coreano BTS, sin embargo, algunos de los seguidores de la agrupación no quedaron muy contentas, pues hubo muchos errores tras el lanzamiento del BTS Meal.

De acuerdo con algunos fans de BTS, el menú especial de la banda de K-Pop que hizo McDonald´s no era parecido en todos los países, ya que el diseño, el color purpura y el logo de la banda no aparecían como se había mostrado que serian.

got a photocard with my bts meal but who the hell is that pic.twitter.com/P1bSndTItK

Pero esto no fue todo, pues según algunas imágenes que se filtraron en redes sociales, la publicidad de estos paquetes especiales de BTS tenían publicidad con una foto que no pertenecía a los intérpretes de “Butter”.

En redes sociales algunos ARMY se quejaron porque la publicidad de algunos países no pertenecía BTS y en su lugar colocaron una fotografía de otro grupo de K-Pop llamado EXO, cosa que causó la molestia de los fans.

Según informaron internautas, la foto que usó la cadena de alimentos fue una de EXO durante su visita a Dubai hace algunos años, pero no tiene nada que ver con BTS y aunque solamente ocurrió en Vietnam, muchos temen que esos poster del BTS Meal lleguen a otros países con ese terrible error.

SO APPARENTLY MCDONALD’S IN VIETNAM MISTAKENLY USED EXO’S PHOTO AS THEIR POSTER IN STORES DURING THE BTS MEAL PROGRAMME😭 At least they have been seeing through the problem and hopefully will resolve and issue a sorry in the future😣 #BTSxMcD #BTSMeal #BTS #McDonalds pic.twitter.com/rrOrqZRO8W