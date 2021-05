Textiles sustentables: Fibras que nacen de desechos orgánicos

La tendencia actual es desarrollar textiles y materiales que provengan de desechos orgánicos. Tomando en cuenta el ciclo de vida, evitando experimentar con animales, llevando un estilo de vida sostenible y colaborar contra el cambio climático. En México los textiles se reciclan 0.5% al año, en promedio cada persona tira a la basura 3 kg, de los cuales sólo se recuperarían 15 gr, por ese motivo es importante que las empresas dedicadas a este gremio innoven obteniendo telas orgánicas que disminuyan el índice de contaminación.

En los países donde se produce ropa, las fábricas textiles tiran sus aguas residuales a los ríos, sin ningún tratamiento previo las cuales contienen sustancias tóxicas como mercurio, arsénico, plomo, ácidos, sulfatos y fenoles, que se utilizan para tratar las fibras y convertirlas en telas; la cuales contaminan los ecosistemas acuáticos y la salud de las comunidades que viven a orillas de esos ríos. La necesidad de vender, complacer al mercado y las nuevas propuestas han generado un daño ecológico voraz.

Los avances tecnológicos en las telas, el reordenamiento de moléculas y átomos ha innovado la producción de textiles orgánicos, bio-textiles y reintegrados. Estas se fabrican bajo estrictas normas medioambientales y se supervisa que su origen sea de cosechas libres de pesticidas. Es valorada en unos US$89 millones al año, en Estados Unidos y cada vez existen más firmas que se unen a este cambio.

Las telas sustentables o fibras biodegradables cuentan con materiales y propiedades de excelente calidad que logran una mayor durabilidad. Logrando una compra justa con el medio ambiente que produce menos desechos ya que su propósito es preservar los

recursos naturales.

Requisitos para certificar un textil orgánico

Según La Norma Textil Orgánica Global (GOTS) para que un textil sea certificado como ecológico, en su proceso de elaboración debe consumir mínima energía, usar de forma racional los recursos naturales, mantener el estado natural de la materia prima, reciclar agua, usar cultivos hidropónicos, elementos biodegradables, y no utilizar procesos químicos que afecten la salud de los artesanos y del consumidor.

El eje principal de un diseño ecológico debe tener un 70% de fibra orgánica para certificarse GOTS. Se debe contar con una planta de tratamiento de efluentes de degradación y desintegración en áreas húmedas. Las fibras deben cumplir tres características, flexibilidad, finura y longitud.

Impacto de las fibras biodegradables en la industria de la moda

Hoy en día es incierto determinar el impacto que estos textiles tienen. Esta industria vive en un constante cambio donde surgen nuevas tendencias en fibras procedentes de plantas o de algo que el ser humano jamás imaginó. Las marcas y diseñadores están haciendo conciencia de los desechos que generamos, están apostando por telas no comunes que se compactan, tiñen, tejen y se apegan al modelo de desarrollo sostenible.

El mercado textil no dejará de producir, sin embargo, existen alternativas y soluciones pro ambientales para disminuir este problema evitando el fast fashion, adquiriendo prendas de calidad hechos con materiales orgánicos.

Fibras Naturales

Son sustancias alargadas producidas por animales o plantas, se obtienen hebras que se utilizan como hilo.

Fibras de origen vegetal

Se obtienen de algunas semillas, fibras de cáscara y follajes, se componen de celulosa. A diferencia de las de origen animal son resistentes a los álcalis y algunos ácidos orgánicos, pero los ácidos minerales las destruyen.

Fibras de origen animal

Se producen de proteínas de origen animal que pueden hilarse, en ellas se encuentran los pelos o secreciones de algunos animales. Son elásticas, sus hilos se unen de manera fácil y absorben la humedad

Fibras celulósicas

De materia prima que se origina en la naturaleza, pero han sido tratadas por el hombre, se le conocen como fibras sintéticas.

Fibras no celulósicas

Estos textiles sintéticos no dependen de cosechas y sus propiedades se pueden cambiar y adaptar a las necesidades de uso. Uno de sus defectos es que absorben mucha agua.

TEXTILES ECOLÓGICOS

Algodón

Esta fibra vegetal que crece de la planta Himalaya se cultiva sin productos químicos tóxicos, utiliza poca agua, evita irritación en la piel, es fácil de limpiar, su textura es suave al contacto con la piel.

Bambú

Esta tela hipoalergénica crece sin pesticidas, por lo tanto, es considerado antibacteriano, evita el mal olor, protege de los rayos UV, es antitranspirante y su textura es similar a la seda.

Café molido

El polvo de café es procesado con polímero para crear hilo y tejido, el cual es inodoro, protege de los rayos UV y seca rápido.

Cuero de hongos de yesca, abedules y robles

Esta fibra orgánica de consistencia aterciopelada no contiene químicos, es antibacteriana, antiséptica y absorbente. Esta tela se recomienda a quienes padecen de piel atópica.

Maíz

Se produce con materias de desecho del alimentó sin utilizar petróleo. Al fabricarse no tiene contacto con pesticidas y ocupa la mitad de energía que requiere el algodón orgánico.

Soya

Proviene del frijol de soya, y es una fibra sedosa y antibacteriana se utiliza para brassieres y ropa interior.

Piel de nopal

Es un textil que se obtiene del desperdicio de este cactus, es resistente, elástico y es transpirable. Es biodegradable, libre de tóxicos y sulfatos. Ahorra un 25% de agua que requiere el cuero. Se utiliza en ropa, bolsas, carteras y zapatos.

Fibra de coco

Proviene de la fibra del henequén, la que está compuesta por leño y celulosa que evita las bacterias y la resistencia al clima. Su estructura es dura y se fabrican bolsas, platos, hilos, redes de pesca y relleno para sillones.

Tencel o pulpa de madera

La pulpa de madera lleva un proceso donde se le otorga una segunda vida a los productos químicos. Es reciclable, biodegradable, con una textura suave y anti arrugas. Esta fibra se puede teñir, lavar y tejer para lograr una imitación a la piel o el cuero.

Cannabis

Es considerada la planta más ecológica, no requiere de ningún activo para cultivarse, se han diseñado camisones, telas resistentes y cuerdas. En China la quieren implementar en uniformes militares ya que es antibacteriana, de bajo costo y resistente a los cambios climáticos.

Algas Marinas

Estas se combinan con biopolímeros para producir hilo, el bioplástico se pone en moldes y se convierte en láminas, después se les da la forma deseada para aplicarlas en accesorios o bolsas.

Bagazo de uva y de manzana

Con los residuos de estas frutas se fabrican fibras similares al cuero, son resistentes, brillosas y biodegradables. Con estos textiles se fabrican bolsas y camisetas.

Piñatex

El tejido revolucionario se forma de los residuos de las fibras de hoja de piña que surgen en la cosecha y se echan a perder en el suelo. Estas se cortan en pedazos y se procesan en diferentes texturas, para producir un metro cuadrado se necesitan 18 hojas. Con este material se realizan pantalones, accesorios y tapices.

Qmilk fibra de leche

Este tejido higroscópico tiene quince tipos de aminoácidos distintos que nutren y alimentan la piel. Su textura es brillante, suave similar al de la seda. Se fusiona en tejidos compuestos con algodón, lana, ramie y cashmere, se recomienda a personas que tienen eccemas o piel atópica. En su elaboración no utiliza químicos tóxicos.

Lana de alpaca

Se clasifica en varios grupos, dependiendo el grosor y calidad. Es una fibra que no tiene grasa, es suave, no se mancha y al limpiarse elimina el 95% de la suciedad. Tiene 35 colores naturales y no es necesario teñirla. La Alpaca Fleece es gruesa y con ella se confeccionan sacos y abrigos, la Baby Alpaca es fina ideal para diseñar chales y pasheminas.

Bemberg

Esta planta cuenta con las propiedades del algodón, inclusive es más suave al tacto. Se puede desechar en la tierra, la cual la biodegrada y deja en estado natural. Pierden la mitad de su peso natural en dos meses.

Sasawashi

Este material se crea con árboles y fibras de plantas del bambú washi con kumazasa, es un tejido transpirable con propiedades antibacterianas.

Tejido de araña

Es material biocompatible es fabricado de manera natural por las arañas, es rica en aminoácidos y proteica, existen más de 46.000 especies distintas de arañas, el 50% utilizan seda para atrapar a sus presas. Su textura es invisible, ligera y resistente a la humedad extrema. Es cinco veces más resistente que el acero.

Fruit leather

Es fibra realizada con desechos de comida, su proceso es similar al secado de frutas.

Muskin

Se obtiene de las setas o champiñones, su proceso es sin químicos por lo tanto no es tóxico para la piel. Evita la aparición de bacterias, absorbe la humedad, es perfecto para diseñar calzado, plantillas y correas de reloj.

Fibra de plátano

Proviene del vástago del árbol de plátano, es biodegradable y resistente, debido a que el tejido celular es grueso y se compone de hemicelulosas, lignina y celulosa. Se fabrican con tallos reciclados que los agricultores eliminan. Se utilizan para hacer carteras, cuerdas y papel.

Matuba bark

Es un textil nuevo en el mercado, se origina de la corteza del árbol de matuba, que crece en Uganda. Con este textil se realizan bolsas, abrigos y artículos de piel. Estos árboles africanos no son talados, la corteza del árbol se remueve y envuelve para evitar infecciones en el año. La corteza se hierve para ablandar y transformarla en textil.

Fibra de cáñamo

Es una fibra versátil, resistente y antibacteriana, no requiere semillas transgénicas, herbicidas y consume poca agua.

Fibra de agave o maguey

Es nativa de México, sus hojas maduras se cosechan para extraer la fibra en una factoría, donde se eliminan las espinas y el espinazo de la hoja, antes de secarse se lava y peina. Estas fibras biodegradables se emplean para diseñar ropa, sacos, bolsas, diademas, correas, brazaletes.

Fibra de naranja

Este textil se obtiene de la celulosa, la cual es extraída de las fibras que se desechan al ser prensadas. El tejido cítrico es ligero, sedoso y suave, pero también su textura puede cambiar dependiendo el diseño que se quiera llevar a cabo.

Kapok

Esta sustancia se encuentra en las semillas del árbol de ceiba de kapok, su composición es liviana, suave, no tóxica, inodoro y diez veces más liviana que el algodón. Se ocupa para fabricar los rellenos de los chalecos salvavidas, ya que soporta 35 veces su propio peso en el agua.

Ramio

Es una fibra fuerte más suave que el lino, pero carece de elasticidad. Uno de sus beneficios es que es absorbente y resistente a los insectos. Se produce en piezas de vestir, cuerdas y papel.

Cáñamo

La producción de esta planta es ilegal en algunos países, tiene un bajo impacto ambiental y produce más fibra que el algodón. Se usa para la elaboración de prendas artesanales.

Yute

Es el textil más barato, es suave y tiene poca elasticidad. Se utiliza para la fabricación de calzado, sombreros, alfombras y bolsas de café y azúcar.

Lino o Cetena

Es una fibra vegana que proviene del tallo seco de la planta Linum Usitatissimum, al usarse se ablanda, pero con el uso se refuerza, absorbe un 20 por ciento de su peso antes de tener contacto con el agua. Es reciclable, fresca, hipoalergénica y biodegradable, utiliza menos fertilizantes y pesticidas que otros textiles.

Ortiga

Esta planta contiene un alto contenido de fibra, se cosecha, deja secar y se quitan los tallos por último, se cepilla para poder separarla en hebras finas. Se cultiva con menos agua que el algodón, al tejerse queda una prenda resistente.

Sisal

Es una fibra natural es muy resistente y similar al yute, su diferencia es que es de color beige, es un aislante térmico que se utiliza para hacer bolsos y tapetes.

Seda pacifica o Ahimsa

Proviene de los capullos que forman los gusanos de seda, la formación de este dura dos semanas y después se obtiene el hilo. El proceso de la ahimsa respeta el ciclo de vida de las especies, por lo tanto, se espera a que la oruga salga de su nido y se convierta en polilla para obtener el hilo.

Caparazón de cangrejo o Crayón

En Japón han desarrollado tecnologías para utilizar los exoesqueletos de estos crustáceos y hacer textiles. Esta materia prima es: biodegradable y se obtiene de los desechos de la carne de cangrejo, por lo tanto, es fácil de procesar, puede teñirse y es hipoalergénica.

Piel de Salmón

Es más resistente que el cuero de vaca y es ecológica, su textura es suave y se utiliza para la fabricación de textiles y tapices. Las escamas son tintadas y curtidas para la realización de bolsas y accesorios.

PLA

El ácido poli-láctico es biodegradable derivado del ácido láctico. Se hace con remolacha, caña de azúcar, boniato, maíz, trigo y otros productos que contienen almidón. Se fabrican vestidos, bolsas y tapices.

Abacá

Es una planta herbácea de Filipinas, su fibra gruesa está compuesta por celulosa. Es resistente y se puede ver en bolsas de té, cordales y filtros.

Datos duros

1. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que en México se generan cuarenta y dos millones de toneladas de residuos sólidos al año, equivalente a llenar 231 veces el Estadio Azteca o,

2. 176 veces el volumen de la Pirámide del Sol de Teotihuacán.

3. Las tecno fibras son producidas por el hombre y se dividen en dos, fibras artificiales: donde la celulosa viene tratada por un reactivo y fibras sintéticas: se obtienen de moléculas que provienen del petróleo.

4. El fast fashion: es ropa de precio bajo para usar y tirar producida en masa.

5. Los jeans necesitan 42 litros de agua para ser teñidos, lavados. En casa se ocupa 21 litros de agua cada vez que se lavan.

6. Un kilogramo de algodón requiere de hasta veinte mil de agua.

Organizaciones

PETA

https://www.peta.org/

EFS Consulting Group de Mireille Acqart

https://ethicalfashionspace.com

Slow Fashion Next

https://www.slowfashionnext.com/

Fashion Revolution

www.fashionrevolution.org

Responsibility in fashion

www.responsibilityinfashion.org

POR ISIS MALHERBE

MAAZ