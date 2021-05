Disney ya tiene fecha para lanzar Star Plus en México; Te decimos el día

Luego de la exitosa llegada a América Latina de Disney Plus en el 2020, Walt Disney Company ya prepara el lanzamiento en México de la plataforma de streaming Star Plus con contenido para adultos.

Esta plataforma ofrecerá en su catálogo la programación de Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone, ESPN, además de producciones originales producidas para la plataforma.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales la compañía se dio a conocer que será el próximo 31 de agosto cuando la plataforma desembarque en Latinoamérica.

¿Cuánto costará la app?

La plataforma estará disponible el 31 de agosto y podrá ser usada en todo tipo de dispositivos con conexión a Internet, aunque hay que señalar que no se informó sobre el precio de suscripción, aunque sí se adelantó que existirá una oferta comercial combinada con Disney Plus, la cual actualmente costo tiene un costo de 159 pesos mensuales o mil 599 al año.

Debes saber que esta plataforma tendrá en su catálogo varias serie favoritas del público adulto como lo son This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Outlander, Genius, 9-1-1, S.W.A.T., Grey’s Anatomy‚ Homeland, Modern Family, How I met your Mother, Prison Break, entre otras.

Por otro lado también llegan las comedias animadas estrellas de lo que fue Fox, como todos los capítulos de Los Simpson, Family Guy, American Dad!, Futurama, Bob´s Burgers y Duncanville.

También llega la última ganadora del Oscar a Mejor Película Nomadland, además de otras producciones como Judy, Deadpool y Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda, entre otras.

*Actualmente Disney distribuye algunas películas y Series de Lifetime y Hallmark



** Algunos Deportes solo estarán exclusivamente en algunos países por ejemplo la Liga MX (A Confirmar)



