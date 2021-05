Upper al Parkinson: ‘Abuelita Nancy’ entrena todos los días boxeo para vencer al Parkinson

Los guantes dorados enmarcan sus puños, con sus tenis color púrpura sube los tres escalones al ring y golpe a golpe hace sonar la gobernadora; quizá no es el gancho decisivo que le de un título mundial, pero para Nancy cada choque de los puños le da una pequeña victoria para mejorar su calidad de vida y darle un ‘punch’ al Parkinson.

En 2012 le diagnosticaron la enfermedad y aunque siguió a pie de la letra su tratamiento clínico, el deterioro continuaba. Luego de tres años de luchar contra el Parkinson solo con medicinas, un buen día, antes de salir de la consulta, el médico le dijo “Tiene prohibido sentarse. ¡Salga a hacer actividades!” Y así, la señora Van Der Straten, nacida en Bélgica pero residente en Turquía, siguió el consejo.

A pesar de los prejuicios, Nancy entró al gimnasio de Muhammad Aunty, quien la miró con asombro ‘¿Qué buscaría esta mujer en un lugar repleto de hombres que golpeaban la pera, el costal o hacían sparring?’ y aunque la vio con asombro, escuchó su situación y no dudó en ayudarla. Desde 2015 es una alumna disciplinada: además de 30 minutos de trote, hace sombra y algunas combinaciones en los costales, para después tener el apoyo de un entrenador personal con quien agudiza sus reflejos.

Según la ‘Abuelita Nancy’, como le dicen en el gimnasio, cada mañana es difícil empezar el jornada ante las secuelas de su padecimiento, pero las tardes de entrenamiento mejoran su salud.

“Ese es mi consejo para todos: salgan a hacer deporte, hagan algo que les guste”, comentó la mujer, quien suma seis años de calzarse los guantes en un combate diario contra la enfermedad, hasta volverse un emblema del valor del deporte en la calidad de vida.

Tres días a la semana entrena en el gimnasio y durante pandemia, desde casa, sin falla. Foto: Reuters

DATO

9 Años hace que le diagnosticaron Parkinson

LA FRASE

“El Parkinson no se detiene. Es una enfermedad degenerativa, nunca va a detenerse, pero puedes alentar su evolución. Con más de 50 años, al principio me veían con cara de “¿qué hace usted aquí?”, pero igual me apoyaron mucho”, Abuelita Nancy, boxeadora.

