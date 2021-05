Horóscopos: La SALUD es vital en este momento, CUÍDATE y AMA este miércoles 12 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Es importante en la vida hacer las cosas paso a paso y momento a momento, no todo debe llegar rápido ni tampoco de una forma instantánea, si llevamos esto al amor, es probable que estés apurando demasiado las cosas con la persona que estás conociendo hace poco lo que solo le llevará a decidir que ya no quiere conocerte, ten cuidado con la ansiedad en el amor.

Si estás en una relación de pareja hace tiempo, hoy tendrán un gran logro en común, lo que hará que la relación se vea fortalecida, es probable que salgan a celebrar por la noche este éxito para su relación.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No dejes que otros piensen por ti y menos que tomen decisiones en tu nombre, es importante que aprendas a diferenciar entre quienes quieren el bien para ti y quienes solo buscan su conveniencia personal. Tienes que estar muy atento a las señales que te dará la vida con respecto a un tema que te tiene con preocupación.

Es probable que hoy le encuentres una salida a algo que te ha tenido con problemas de insomnio por las noches, no le hagas el quite a esta solución que te dará la vida, es importante que la lleves a cabo por muy difícil que parezca.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No estás tomando momentos importantes para ver lo que pasa a tu alrededor, es de suma importancia que comiences a hacer esto, ya que probablemente hayas tenido que tomar muchos tiempos para estar en el trabajo y en las labores del hogar y no te has dado la instancia de mirar y contemplar un momento el espacio y encontrar respuestas a tus preguntas interiores.

En la vida siempre debemos decidir y esto no lo debemos perder nunca, ya que si comenzamos a dejar que otros decidan por nosotros nos encontraremos en momentos de no saber qué hacer y realmente el miedo se apoderará de nosotros.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es un muy buen momento para decidir volver a estar bien contigo mismo y con las personas que te rodean, es muy probable que tengas que tomar alguna lección de manejo de la ira, porque has tenido problemas con ella durante el último tiempo, es algo entendible, a veces las personas pueden irritar un poco, pero no es razón para perder los estribos.

No permitas que terceras personas se inmiscuyan en tu relación de pareja, debes comenzar a poner límites a tu vida privada y a la que tienes con la persona que estás al lado. No es bueno que siempre creas que tienes la razón en todo, no siempre es así y debes entender esto de una buena vez.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si tienes que hacer un sacrificio el día de hoy para poder llegar a una meta más adelante, hazlo sin pensar. No esperes que otra persona venga a solucionar un problema que tienes en tus finanzas, eres tú quien debe hacer cambios importantes en tu estilo de vida y en tu forma de gastar, es probable que tengas un problema o una compulsión a comprar y adquirir objetos que en realidad no necesitas, por ello que estás mal de dinero.

No pienses que las cosas te salen mal a veces porque tienes un problema grave en tu interior, esto está muy lejos de ser verdad, ya que a veces las consecuencias de nuestros actos y elecciones tardan en llegar, pero siempre aparecerán eventualmente.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Hoy tienes la oportunidad de desobedecer las reglas del causa y efecto, tienes el espíritu rebelde necesario para doblar el camino y comenzar desde cero.

Debes invertir dinero en tu imagen y en tu hogar, recuerda que el mundo donde vivimos el día de hoy, toma en cuenta estas cosas, no dejes que te pasen por encima ni dejes de ganar una posición más alta en tu trabajo porque no has invertido dinero en ropa buena, así como también en tu imagen personal, eres lo que proyectas. Un amor de juventud podría volver el día de hoy, para recordarte lo esencial e importante de la vida, disfruta este momento.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Doblarle la mano al destino parece una tarea un poco difícil para quienes creen en él, pero necesitas saber que la mayoría de las veces somos nosotros quienes labramos nuestro camino, lo que nos sucede es a causa de nuestras propias acciones en el pasado, una consecuencia posible a lo que hiciste antes.

Las cosas simples son de suma importancia en la vida de todos, pero ahora no es momento de ello para Libra, necesitas mejorar tu vida y tu calidad de vida. Si te despiden de tu trabajo o simplemente si decides cambiar de puesto, hoy es el momento para hacerlo, no temas, podrás subsistir mientras comienzas de nuevo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Una amor que crees imposible se hará realidad durante la jornada, podría ser el comienzo de algo maravilloso para ambos. Tu familia se preocupa por ti, no les des la espalda y hazles una visita sorpresa el día de hoy, será un buen momento juntos.

Estás tomando poca consideración con los hechos que te van ocurriendo, es por esto que muchas veces no entiendes lo que te pasa, puede ser que necesites poner más atención e intentar de comprender mucho más el medio en el que te desarrollas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes que tu cuerpo te pase la cuenta, necesitas ponerle más atención a lo que estás sintiendo físicamente. Tienes la oportunidad de decir la verdad sobre algo que has ocultado hace tiempo, será un momento un tanto doloroso para la persona a la que le reveles aquello que tenías escondido en tu corazón, pero siempre la verdad es lo más importante, te hará dormir mejor por las noches.

Una persona muy importante en tu trabajo te hará un comentario negativo que encontrarás un tanto ofensivo, si crees que se ha pasado de la raya, hazle saber tu molestia, si recibes consecuencias por esto, entonces debes seguir un curso legal sobre el asunto.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Te estás cerrando a las posibilidades que se presentan en tu vida y estás perdiendo oportunidades valiosas de comenzar a brillar. Si tienes problemas con tu jefe, tienes que intentar solucionar esto, si la situación se sale de control, es mejor que comiences a buscar un nuevo lugar para desempeñarte.

El amor se encuentra en un punto muy estable, pero debes procurar que siga así, no dejes que te llegue un llamado de atención por parte de la persona que quieres, podrías tener un mal periodo si dejas de poner atención a quien quieres.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Sigue tu intuición en el amor, sabes que hay una persona pendiente de ti, pero te da miedo dar el paso hacia sus brazos, el miedo radica en que pese a tener la seguridad que será algo bueno, no sabes si estás listo para amar nuevamente, deja de esconderte y sigue tus sentimientos.

Podría ser que tu pareja te haga alguna crítica constructiva, pero no lo aceptarás con la altura de mira que deberías y que corresponde a la edad que tienes, necesitas comenzar a crecer y a darte cuenta que los demás tienen el derecho a decirte sus opiniones, sobre todo aquellos que te quieren de verdad.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Comienzas a tomar la vida con demasiada seriedad y le estás dando poco espacio a la diversión y el juego. Reacciones de poca madurez se esperan para el día de hoy en Piscis, es importante que tomes nota de ello, ya que te lo harán ver y no vas a creer lo que te dicen.

Tienes que decidir lo que harás con tu vida, si estás entrando a los estudios, debes dejar de aplazar este proceso, si ya te tomaste un descanso para pensar bien el asunto, entonces ha llegado el momento de tomar la opción que tienes en tu interior, sabes cuál es.

Frase del día: "Saber qué nos gusta es el comienzo de la sabiduría y la vejez" - Robert Louis Stevenson

maaz