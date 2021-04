'Michi' baila al ritmo de conga y se vuelve viral en Tik Tok; es lo mejor que verás hoy

Los animales domésticos o mascotas siempre han sido parte fundamental en la vida de las personas, pero en los últimos años se convirtieron en las estrellas de las redes sociales, como un gatito que baila al ritmo de una canción pegajosa. Se hizo viral en Tik Tok y en otros sitios.

Ya sea con fotos o grabaciones, estos 'michis' han demostrado que muy aparte de ronronear, también les gusta disfrutar de la buena música. La mascota apareció en redes mirando un clip de otro felino que movía su cabeza al ritmo de las congas que tocaba un hombre y decidió imitarlo.

El clip enterneció a unos cuantos y a otros les sacó carcajadas. Aquí te dejamos el video para que también disfrutes del hilarante momento.

¿Todos los 'michis' son así de juguetones?

De acuerdo con expertos en el tema, un gatito recién nacido aprende todo lo que necesita de su madre y más tarde empieza a interactuar con sus hermanitos. Hacia la tercer o cuarta semana de vida comienza la etapa empieza a relacionarse con otras especies, incluidos los humanos.

Es en ese punto donde resulta fundamental que una persona juegue con ellos, que los acaricie, los tenga en brazos y les enseñe de a poco a no morder ni arañar las manos. Pueden aprender de su madre a no temer a las personas, pero esto si la gata es doméstica y ella misma no les teme. Es como con todas las mascotas, se hacen conforme a los educan sus dueños.

Tú puedes influir mucho para formar la personalidad de tu 'michi', pero también debes saber cómo le gusta jugar. Ten en cuenta que si no socializa correctamente a temprana edad después será muy difícil que lo haga y lo más probable es que se convierta en adulto desconfiados¡.

