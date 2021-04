Chabelo es tendencia tras muerte de Felipe de Edimburgo; apuestan por cuántos años vivirá

La muerte del Príncipe Felipe de Edimburgo convirtió en tendencia a Chabelo este viernes luego que en redes sociales los internautas comenzaran a hacer sus apuestas sobre cuántos años más viviría el “Amigo de todos los niños”.

Como ya es costumbre, cada que un personaje de edad avanzada fallece miles de usuarios de las redes sociales se vuelcan a realizar memes y bromas respecto al famoso personaje de televisión, ya que aseguran está ganando todos los niveles para llegar a ser el que más años ha vivido.

Pro lo que este día no fue la excepción, y en Twitter desde temprana su nombre se convirtió tendencia a la par de la muerte del esposo de la Reina Isabel II. Y aunque en los comentarios de los usuarios algunos hacían hincapié en que Chabelo apenas tiene 86 años, muchos apostaron a que vivirá más que el príncipe Felipe de Edimburgo, mientras que otros aseguraron que es el ser vivo que más tiempo ha pisado este planeta.

La "pelea" que se viene es ante Isabel II

Los niveles de certeza entre los usuarios se volvieron sobrecogedores ya que algunos aseguraron que tras la muerte del personaje de la Familia Real británica ahora se avecina la siguiente pelea por ver “quien vive más”, y esta sería entre Chabelo y la Jefa de Estado británica, Isabel II de Inglaterra.

“Cada vez más cerca de la final!!! La pelea vs Chabela de Inglaterra será épica, lástima que los demás no viviremos lo suficiente para verla,” se aventuró a compartir uno de los internautas que entraron al debate, mientras que una usuaria consideró que Chabelo ya ha impuesto otro récord de edad: “Y este año iba a cumplir 100. Este era uno peso pesado, no inventes Chabelo”, compartió en Twitter.

Chabelo vivió más que el príncipe Felipe de Edinburgo, príncipe de Grecia y Dinamarca, miembro de la familia real británica a través de su matrimonio con la reina Elizabeth II y veterano de la Segunda Guerra Mundial que sirvió a la Corona británica por más de medio siglo. pic.twitter.com/3zkmHfb1SS — Chabelo vivió más que (@chabeloviviomas) April 9, 2021

Los halagos y “reconocimientos” a Chabelo por superar otro nivel en la lucha por ver quién vive más no cesaron y los usuarios de Twitter se divirtieron realizando cómicos comentarios sobre lo que sigue más adelante: “Fue un gran rival para Chabelo. Ahora solo le queda derribar a la reina, cual partida de ajedrez,” expusieron. Una internauta declaró que con esta noticia “Chabelo pasa a semifinales!".

Pero no todo será sencillo en esta carrera por la vida, pues al parecer Chabelo cuenta con otros dignos rivales; “El señor Inmortal López Tarso, los va a enterrar a todos”, se lee en otro tuit. Mientras que otro usuario explicaba a los demás el por qué el conductor ha superado con creces a cualquier longevo personaje; “Chabelo tiene 86 millones de años, y el otro llegó a los 99 años, ahí el por qué vivió más Chabelo”.

mypr