VIDEO VIRAL: Épica reacción de Google Assistant a respuesta de Alexa causa sensación en redes ¡La insulta!

Por medio de redes sociales ha causado sensación la curiosa disputa protagonizada por Google Assistant y Alexa, y no se trata de saber cuál de los dispositivos es más efectivo o conviene más, sino la curiosa respuesta que da Google Assistant luego de que un usuario le pregunté su edad y se Aleja la que responde correctamente.

A través de un video publicado en diferentes plataformas, se logra ver como el usuario Angel Manuel Quiroz Bañaga, pregunta a su dispositivo de Google, cuántos años tiene, a lo que el asistente responde que le alegra que le haga esa pregunta pues es señal de que le ha tomado confianza.

Sin embargo, a la hora de dar la respuesta dice que por las asistentes no pasan los años, a lo que de inmediato el usuario contesta: “Ahhh, no me quieres decir”, para acto seguido preguntarle a su dispositivo Alexa.

“Otra vez tú vieja metiche”

En un movimiento de cámara rápido, el usuario enfoca a su dispositivo Alexa, el cual reacciona tan solo al mencionar su nombre y le pregunta: “Alexa, ¿Cuántos años tiene Google?”, a lo que contesta que tiene 22 años y explica que es una compañía fundada el 4 de septiembre de 1998.

Lo que ha llamado poderosamente la atención es la reacción que tiene Google Assistant a la respuesta de Alexa, pues se le escucha decir: “Otra vez, pinche vieja metiche”, lo que desata la risa del usuario.

Diversos usuarios han cuestionado la veracidad del video, sin embargo, rápidamente se ha vuelto viral y causado sensación entre los internautas por la peculiar respuesta, aquí las imágenes.

