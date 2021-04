¡Escucho gente muerta! Nirvana, Jimi Hendrix y artistas del 'Club de los 27', lanzan nuevas canciones gracias a IA

La icónica frase “veo gente muerta” de la cinta ‘Sexto Sentido’, podría tener un nuevo uso pero si se cambia el verbo “ver” por “oir”, esto luego de que leyendas de la música como Nirvana, Jimi Hendrix y más artistas del 'Club de los 27', lanzarán nuevos temas, aún estando muertos, gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial

Es así que si los fanáticos de estos artistas del llamado 'Club de los 27', nombrado de esta forma por la edad en que estos famosos músicos murieron, se preguntaban cómo hubieran sonado si la muerte no hubieran terminado con sus carreras, ahora, gracias a los avances en la tecnología esto ha sido posible.

Recientemente una compañía logró, con ayuda de inteligencia artificial , crear “nuevas canciones”, recreando el estilo de Nirvana, Jimi Hendrix y Amy Winehouse entre otros artistas de este controvertido club.

Álbum 'Lost Tapes of the 27 Club'

Nombrado como Álbum 'Lost Tapes of the 27 Club’, o “Cintas perdidas del Club de los 27”, ha sido la organización canadiense Over the Bridge, dedicada a apoyar a músicos con problemas mentales, se dio a la tarea de alimentar el programa de inteligencia artificial Google Magenta con melodías, ritmos y otros elementos musicales de los icónicos artistas.

El resultado ha sido genial y se han creado cerca de 30 canciones de cada uno de los músicos, mismas que se incluyen en el mencionado álbum. Así con ayuda del algoritmo, se logró crear una serie de nuevas piezas basadas en los elementos más usados en las melodías reales creadas por los músicos del Club de los 27.

