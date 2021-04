¡Ya era hora! The Walking Dead anuncia su última temporada

Todo lo que inicia debe terminar. Y es lo que ocurrirá con la alguna vez famosa serie de zombies The Walking Dead, cuya temporada final fue anunciada para estrenarse en agosto; costará de 24 capítulos.

AMC reveló la fecha junto con un nuevo teaser que se emitió durante el final de la temporada 10. También compartió que la onceava temporada final comenzará con ocho episodios, el "primero de un arco narrativo masivo de 24 episodios que llevará a la conclusión de la exitosa serie de una década de duración", se dijo.

Angela Kang, showrunner y productora ejecutiva de The Walking Dead, expuso que todo esto comenzará luego de los seis episodios adicionales de la temporada 10, que se enfocaron en historias más pequeñas impulsadas por personajes secundarios.

Kang aseguró que veremos más zombis, toneladas de acción, historias nuevas e intrigantes, ubicaciones nunca antes vistas y nuestros grupos juntos en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les quitaron.

#TheWalkingDead's final season kicks off Sunday, August 22nd on AMC uD83DuDC40 pic.twitter.com/FnDtesEeqJ — The Walking Dead (@TheWalkingDead) April 5, 2021

La última temporada de The Walking Dead concluirá en 2022, pero eso no significa que abandonemos su mundo lleno de zombis en el corto plazo, ya que AMC ya ha dado luz verde a una serie derivada centrada en Daryl Dixon y Carol Peletier que se estrenará en 2023.

También habrá un nuevo show ambientado en el universo de The Walking Dead titulado "Tales of the Walking Dead", que será "una antología episódica con episodios individuales o arcos de episodios centrados en personajes nuevos o existentes, historias de fondo u otras historias independientes"

Todo salió de los cómics

The Walking Dead es una historieta en blanco y negro norteamericana de edición mensual que narra las aventuras y desventuras de Rick Grimes, su familia y otros sobrevivientes de un apocalipsis zombie. AMC adquirió los derechos para producir una serie de televisión basada en el cómic en el año 2009, que tuvo su premier en octubre del 2010.

Debido a la popularidad de la serie de televisión, en octubre de 2010 Image Comics anunció una edición semanal. A partir del 5 de enero de 2011, la serie comenzó a ser reimpresa en orden y a salir al comercio una vez por semana. En total se hicieron 193 tomos y la saga concluyó en 2019.

msb