¿Hasta dónde tu opinión sobre la política en México es válida?

Somos muchos los que tenemos un interés en la política de nuestro país. Muchos compartimos el sueño de un México mejor, un México sin desigualdad de cualquier tipo, en donde todos pueden desarrollar sus capacidades al máximo, en donde podríamos vivir felices.

Todos damos nuestro punto de vista, que se equivocaron en cierta cosa los políticos, que lo otro no estuvo tan mal, y raramente, que lo hicieron más o menos bien.

La participación política es sumamente importante en una democracia. Se supone que nosotros los ciudadanos tenemos el poder de elegir lo que queremos para el país; votamos para que lo que creemos correcto sea lo que se hace, pero ¿los jóvenes debemos hacer esto? ¿somos lo suficientemente maduros para saber cómo decidir guiarnos a una situación mejor? Es más probable que si llegamos a un acierto este sea por suerte y no por nuestro mérito.

Los datos importantes los tenemos. Es muy fácil hacer una pequeña investigación en internet y encontrar cómo se administra, cómo se gasta, qué leyes hay, etc. Cualquier persona, por joven que sea, puede buscar los datos, e incluso interpretarlos correctamente; pero ¿cualquiera puede tomar la mejor decisión?

Como jóvenes nos queremos comer al mundo, queremos hacer lo bueno, ser buenos, mejorar nuestro futuro, y no solo el político, pero ¿por qué creemos que somos capaces de hacerlo? No tenemos ni la experiencia para hacerlo, nuestra teoría puede ser buena y coherente, pero nunca nos podremos deshacer de cierta ingenuidad que necesariamente nos acompaña a nuestra edad. Por ejemplo, algunos creemos que el socialismo es la respuesta, otros que impulsar al libre mercado, pero, incluso después de haber leído la teoría, parece que fácilmente ignoramos que eso no ha funcionado antes, y esperar que ahora funcione es algo de un loco.

Parecería entonces que debemos confiar en los adultos y en la autoridad, pues ellos son los preparados y los que saben tanto de la teoría como de la práctica, pero ¿qué pasa cuando la autoridad se equivoca? ¿Cuándo el adulto toma decisiones correctas sólo si el bien propio es lo que se busca? Los jóvenes vemos la injusticia que cometen, pero ¿Cuál es la acción correcta ante estos dos impedimentos de un México mejor?

