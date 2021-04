¿Son extraterrestres? Imágenes de extraña criatura en la playa se viraliza esta es la verdad sobre su origen

Una extraña criatura aparentemente surgida de las profundidades del mar ha desconcertado a cientos de internautas que han especulado que posiblemente se trate de una criatura de otro mundo o extraterrestres, pues debido a sus peculiares características físicas, más de un usuario ha asegurado que se trataría de un extraterrestre.

La imagen que ha generado tal revuelo en las redes sociales muestra a un grupo de extraños seres, pocas veces vistos, desplazarse por la costa de una playa, la cual no fue especificada, sin embargo, a las extraños especímenes no se les logra observa alguna especie de extremidad o incluso boca, ojos u orejas, lo que ha intrigando a cientos de usuarios.

Las peculiares imágenes fueron difundidas por el experto en comunicación farmacéutica y biotecnológica, Xavier Tello, quien genuinamente compartió sus dudas sobre el origen y características de este extraño ser, preguntado si se trataba de un molusco, celenterados, si eran letales o extraterrestres.

HELP

algún biólogo marino que me saque de mi miseria y me explique que son estas cosas?

Moluscos?

Celenterados?

Se comen?

Son potencialmente letales?

Son extraterrestres? pic.twitter.com/tFStkaXf5r — Xavier Tello (@StratCons) April 25, 2021

¿Qué es en realidad este ser?

Ante la duda de Tello cientos de internautas se dieron a la tarea de investigar sobre este extraño ser y su origen, aunado a que el experto en biotecnología, solicitó la ayuda de expertos para conocer los detalles sobre este singular ser.

Entre las respuesta que el usuario recibió más allá de la especulación de que se trataba de un ser de otra planeta, algunos usuarios indicaron que se trataba de una “fragata portuguesa” que son medusas, bastante venenosas, sin embargo, las características de estas medidas no empatan con las del misteriosos ser.

Finalmente gracias a la explicación de expertos se supo que estas extrañas criaturas son medusas velero, mientras que Xavier Tello, explicó que en la playa donde se encontraba edita una verdadera “infestación” de estos seres que posiblemente llegaron con la marea nocturna estaban siendo un festín para las aves.

