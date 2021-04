Estos son los signos del zodiaco más llorones; ¿eres uno de ellos?

El infinito mundo de personalidades que rodea a las personas se debe a múltiples factores, de los cuales, los signos del zodiaco también tienen injerencia, de acuerdo con los astrólogos. Los hay honestos y tramposos, trabajadores y flojos, fríos como un ice berg o cálidos como el mismo Sol por la mañana.

En este caso, te hablaremos de los signos que son más sensibles y tienden a manifestarse a través de las lágrimas. Esos que el impacto de cualquier situación a veces deriva en un llanto descontrolado o con un par de gotas de agua saladas.

¿Cuáles son los signos más llorones o sensibles?

Entre los signos del zodiaco que son más sensibles y tienden a soltar la lágrima son cuatro: Piscis, Escorpio, Cáncer y Acuario. Cabe destacar que cada uno de ellos muestra sus sentimientos ante situaciones completamente diferentes. Esto, como medida de defensa.

Piscis

Al parecer, la memoria de los piscis es tan buena que tardan en olvidar hasta lo que los lastimó. Sus cicatrices tardan en sanar mucho tiempo. Aunque también tienen una gran fortaleza, tienen a soltar las lágrimas cuando necesita exteriorizar su dolor.

Escorpión

Si conoces a algún escorpión, es posible que no creas en esto, pero una cosa es cierta, cuando uno de ellos tiene la necesidad de llorar, lo hace como si no hubiera un mañana. Bueno, eso si te hace partícipe de su dolor, pues por lo general lo hace en privado, debido a que no le gusta demostrarlo en público.

Cáncer

En el caso de los cáncer, es menester señalar que son fieles amantes de la justicia. ellos tratarán de darle el valor indicado a las cosas, situaciones y personas. Sin embargo, cuando se encuentran con una situación opuesta tienen a sentir mucho dolor y tristeza. Puede sonar exagerado, pero para ellos es de suma importancia.

Acuario

En el caso de los acuario, no es la justicia su talón de Aquiles, sino la sociedad. Es decir, son personas muy sociales que les gusta rodearse de amigos donde haya mucho afecto. No obstante, si llegan a encontrarse con un rechazo de inmediato es un detonante en sus ojos para derramar lágrimas.

lhp