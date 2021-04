Cobra Kai: Esta sería la FECHA de ESTRENO de cuarta temporada

Todo parece indicar que los seguidores de Cobra Kai tendrán que esperar unos días más para el flamante estreno de la cuarta temporada de una de las series más exitosas que se encuentra disponible en el gigante en streaming Netflix.

¿Cuándo se estrenará?

Como sabes, la aplicación de entretenimiento no ha revelado la fecha exacta en la que se estrenará la cuarta temporada; sin embargo, dejó entrever que no será en los próximos meses si no hasta finales de 2021.

De acuerdo con Europa Press, Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, la pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19 continúa complicando los estrenos que se tienen previstos para este año.

El empleado del gigante en streaming confesó que la emergencia sanitaria retrasó los estrenos debido al trabajo que se tiene que realizar en la posproducción de las series; algunas de las series afectadas con "The Witcher", "You" y "Cobra Kai".

Como te mencionamos anteriormente, Netflix no ha confirmado la fecha exacta de los estrenos de las series antes mencionada; sin embargo, señaló que es muy posible que ocurra en el cuatro trimestre de este año.

Cabe recordar que "Cobra Kai" está inmersa en el mundo de las películas de "Karate Kid" y a alcanzado gran parte de su fama debido a que cuenta con la participación de los protagonistas de la trama original.

