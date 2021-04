Horóscopos: ¡Nuevo mes, nuevos AMORES! Esto deparan los ASTROS para este sábado 3 de abril

Inicia un nuevo mes y con él la oportunidad de recibir proyectos que serán de mucha utilidad. Todo lo que deseas estará frente a ti, pero todo conlleva sacrificios. Este periodo inicia con la posibilidad de realizar un viaje, gracias a las vacaciones. Pero los días de descanso también servirán para meditar sobre lo transcurrido durante el año.

Algunos proyectos se presentarán y es ahí donde deberás utilizar tu experiencia y perspicacia para tomar la mejor decisión. Esto podrá traer beneficios a largo plazo. Lo mejor siempre está por venir y es por eso que aquí te decimos cómo te irá este sábado 3 de abril de acuerdo a los astros.

Aries (21 marzo-20 abril)

Sentirás que los primeros días del mes serán algo lentos. Esto traerá algunas dificultades, sobretodo para un signo tan impaciente como tú. Puedes aprovechar esta intuición para saber lo que pasa dentro de ti.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Deberás mantener la calma en tu trabajo. Si has comenzado un nuevo proyecto, los primeros días sentirás que el tiempo no pasa. Verás que la recompensa por todo el tiempo invertido no llega y eso te pondrá muy nervioso. No te desesperes porque lo mejor está por llegar.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Un mes lleno de lecciones sobretodo por las cosas que tendrás que hacer, esto se verá reflejado en madurez y crecimiento. Este mes te servirá para replantearte muchas cosas, entre ellas si estás con la persona correcta.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cuidado con las relaciones conflictivas dentro de la familia o amigos cercanos. Estarás entre la espada y la pared, situación que te desanima. Mantente sereno e intenta que los conflictos no te salpiquen.

Leo (23 julio-22 agosto)

Será un tiempo de mucha reflexión, pero al mismo tiempo habrá optimismo y energía. Buscarás pasar el tiempo con las personas que saben sacar lo mejor de ti. Aprovecha este tiempo para sanar heridas.

Virgo (23 agosto- 23 septiembre)

Será un mes un poco complicado, pero nada que no se pueda sobrellevar. Sentirás que pierdes el control sobre tus palabras y eso te pondrá nervioso y causará algunos inconvenientes con tus allegados.

Libra (24 septiembre-22 octubre)

No habrá tiempo para descansar ni aburrirte. Algo que agradecerás. Tus pensamientos agobiarán tu cabeza por los planes que tienes en mente, pero por falta de dinero y tiempo no podrás realizar.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Obligado descanso en tu trabajo y en tus responsabilidades. Eres una persona sin descanso y el cuerpo lo resiente. Sucederá un evento que te hará replantear tu vida.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Abril es el mes en donde tendrás la necesidad de enfrentar las nuevas aventuras. Existen cosas inciertas en tu vida, quieres avanzar pero no sabes cómo. Deberás encontrarte contigo y ya no dejarte llevar como en antaño.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

¿Tu vida está en la dirección correcta? Esta pregunta será recurrente durante el mes. Al mismo tiempo, buscarás replantear tus rutinas que no te satisfacen en ningún sentido.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un gran momento interno, estás al cien con las energías y no hay nada que te saque de tus pensamientos. Confía en tu intuición porque sabes que no vas a fallar.

Piscis (22 febrero- 20 marzo)

Tendrás la necesidad de sacar todo lo que está dentro de ti. Este mes florecerás, saldrás de tu caparazón y te quitarás de encima el peso que han creado terceras personas.

La frase

"Siempre parece imposible... hasta que se hace" - Nelson Mandela.

