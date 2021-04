Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 02 de abril según tu signo

La carta de este viernes 02 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 02 de abril es el tres de copas del tarot Rider Waite.

Foto: Especial

Esta carta marca que tu vida está bendecida con relaciones sinceras tanto familiares como de amistad y incluso amorosas, marca que en tu vida hay personas que nunca se irán de tu lado, además marca que estas en un momento en el que has sabido combinar a la perfección tu tiempo pues atiendes el lado familiar, el social con tus amigos y hasta te has echo un espacio para el amor.

Amor

Esta carta puede ser buena o mala, dependiendo de lo que quieras para tu vida, pues marca el regreso de una expareja, un viejo amor llega a tu puerta para pedirte una oportunidad si estas dispuesto a estar nuevamente con esa persona habla con claridad no dejen dudas por que sino éstas podrían traer problemas después.

Dinero o trabajo

Esta carta habla de no tener apegos con el dinero, todo lo contrario deberás ser generoso, así que no tengas miedo de gastar pues todo el dinero que sea gastado con amigos habrá sido una muy buena inversión.

Salud

En cuanto a la salud, esta carta nos muestra que estas en tu mejor momento, y todo lo bueno que haces para tu cuerpo tiene muy buen resultado pues esas tortillas y lácteos que has dejado de comer te dejaran ven un vientre menos inflamado.

bmz