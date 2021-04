En las horas previas del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, dentro de la jornada 15 del Guardianes 2021, ser ha viralizado un cómica de Marvel, que data del 2016, en donde un seguidor de las Águilas del América aparece en una de las páginas.

En la historieta se da cuenta de una de las invasiones extraterrestres al planeta Tierra en donde un fanático del América y otro del Betis de España intentan escapar del caos.

Guiños en el cómic

Después de esta revelación en uno de los ejemplares de Capitán América: The Falcon and The Winter Soldier, el dibujante Carlos Pacheco señaló el motivo por lo que incluyó a este par de seguidores futboleros.

Afirmó que no es un seguidor del fútbol, pero conoce que los seguidores del Betis cuentan con una filosofía en particular por lo que este tipo de bromas y guiños en el comic son muy comunes.

Se inspira en su compañero

El comic lo realizó hace más de cinco años, por lo que no pensó que el revuelo se presentara en estos días. La popularidad de Falcon and the Winter Soldier está basada en este cómic, de ahí las sorpresas del público.

Pacheco otorgó una entrevista para Canal Sur en donde reveló que el seguidor del América retratado en el comic se trata de su colega Humberto Ramos, que se desempeña como dibujante de Marvel.

1- Al parecer es viral el video de este fan de la serie de @Marvel The Falcon & Winter Soldier en el que se sorprende por ver una camiseta del Betis en un comic del Capitán America. Supongo que quienes han llegado a los supers por las pelis y las series no están al tanto de...+ pic.twitter.com/im3nCLYy0k — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021

