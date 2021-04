Tania de Alba y su increíble método jumpit

Un método divertido y efectivo es como se puede describir Jump It, técnica creada por la sonorense Tania De Alba, que consiste en hacer ejercicio arriba de un trampolín: “Es una clase intensa pero, al mismo tiempo, tiene intervalos cortos de fuerza para trabajar el músculo, para formar tu silueta”.

Las clases de Jump It constan de 50 minutos en los que trabajar prácticamente todo el cuerpo, teniendo resultados visibles desde la cuarta semana: “En lo primero que notas el cambio es en el abdomen, porque siempre debes tenerlo contraído para poder tener equilibrio y balance en el trampolín”, contó Tania, sin embargo, el cambio también se puede notar en otras partes de tu cuerpo como en las piernas.

Foto: Cortesía

Los beneficios de este método son numerosos; el primero de ellos es que el trampolín absorbe 40 por ciento del impacto en las rodillas y articulaciones; también pone a trabajar el sistema linfático, por lo que eliminas toxinas; el sistema digestivo, gracias a la gravedad, comienza a trabajar de mejor forma; elimina grasas y es un eficaz aliado contra la celulitis, gracias a los movimientos que se hacen en el trampolín. “De manera interna te ayuda a sentir más seguridad, a tener más energía en el día y a confiar en ti misma”, aseguró la creadora del método.

A pesar de que las clases son diseñadas para mujeres que tengan a partir de 13 años, cualquier persona puede realizarlas.

EL INICIO DE LA IDEA

Tania es originaria de San Luis Río Colorado, Sonora. Desde muy joven fue una apasionada del deporte, lo que la llevó a crear FitStudio, un estudio pensado en mujeres y en donde surgió la idea de crear Jump It: “Surgió con la idea de atraer más jóvenes a mi estudio; vi estas clases en trampolín y noté que no había algo igual ni en mi ciudad, ni en mi región, ni en mi estado, incluso en México, investigué y así fue como Jump It en mi estudio”. Actualmente Tania tiene estudios en San Luis Río Colorado y Hermosillo, en Sonora, y está por abrir uno más en Mexicali, Baja California.

Con el objetivo de llevar este método a mujeres que no pudieran asistir a un gimnasio para hacer ejercicio, en 2018, Tania inauguró la plataforma Jump It Online, con lo que su método se expandió a más lugares de la República e, incluso, a otros países.

Foto: Cortesía

Por Daniela Zambrano

