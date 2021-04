Emporio femenino de Paris Hilton

¿En qué te inspiras al crear una nueva fragancia?

Mis aromas a menudo plasman diferentes partes de mi vida, en mi pasión por la música, el baile y vivir el momento. Me encantan las notas diferentes, los aromas florales o las maderas suaves.

¿Cuál fue la inspiración detrás de la creación de Pink Rush?

Está creado para las mujeres femeninas, intrépidas y seguras de sí mismas, que hoy en día son directoras de sus propias empresas o proyectos. Llevo 18 años en la industria de las fragancias y desde pequeña le dije a mi madre que algún día tendría mi propio perfume. Agradezco a todos mis fans por siempre apoyarme y comprar mis fragancias, sin ellos nada sería igual.

¿Para ti, qué debe poseer una buena fragancia?

Es uno de los accesorios más importantes que una mujer siempre debe usar, influye en nuestra personalidad, autoestima e inclusive en decisiones que tomamos a diario. Cada fragancia tiene su propia historia y a través de ella podemos mostrar nuestra esencia, es un elemento que pone de buen humor y se adapta a cada persona transmitiendo sensualidad y seguridad.

“Quiero que me conozcan como mujer de negocios” Paris Hilton, Empresaria

¿A quién admiras?

Definitivamente mi madre, ella es mi inspiración, desde chica me ha enseñado a ser fiel a mí misma, me ha dado infinidad de consejos que valoro y guardaré toda mi vida en mi corazón.

SUS FANS SON SU PRIORIDAD l El 14 de septiembre en Youtube lanzó su documental This Is Paris. Foto: Cortesía

¿A qué desafíos te has enfrentado al lanzar tu propia marca de belleza?

A muchos, cuando uno emprende debe trabajar muy duro y rodearse de un buen equipo que le guste el proyecto para tener resultados óptimos. Hay momentos difíciles que uno debe esquivar para cumplir su sueño. Estoy muy contenta de lo que he logrado, ser mi propia jefa es mi parte favorita. Para lanzar mis productos de belleza Paris Hilton pro-DNA tuve que investigar a fondo la tecnología que iba a ocupar, encontré a expertos que me ayudaron a crear productos adecuados para el consumidor.

¿Te imaginaste que la marca se iba a convertir en un emporio?

Desde que era niña, mi abuelo y mi padre han sido mis mentores, ambos han sido brillantes en los negocios y siempre supe que quería dedicarme al mundo empresarial, no ser conocida solo como la nieta de Hilton. Soy una mujer preparada, trabajadora y visionaria.

¿Estás siempre pensando en lo que sigue?

Sí, estoy muy adelantada a mi tiempo, desde pequeña siempre he sido muy futurista.

“Es muy importante descubrir exactamente cuál es tu pasión, qué te encanta hacer y cuáles son tus talentos, y concentrar toda esa energía en ello”. Paris Hilton, Empresaria

¿Tienes pensado crear un nuevo perfume?

Soy una mujer que siempre me gusta estar innovando y creando cosas nuevas. Tengo un gran equipo que me apoya en todo momento, estamos desarrollando y trabajando en nuevas fragancias que se lanzarán a finales de este año.

¿Qué consejo le darías a las mujeres que están iniciando su propia marca?

Que crean en su proyecto, sean constantes, pacientes y trabajen duro, habrá momentos complicados, pero no se den por vencidas. Sobre todo, que encuentren lo que les apasiona y lo conviertan en su trabajo de por vida. Deben encontrar personas en las que realmente pueda confiar y que les den vida a sus ideas.

Le encanta el mundo del entretenimiento, el diseño y los negocios. Foto: Cortesía

¿Qué opinas del talento que existe en México?

Es un país increíble, los mexicanos son hermosos por dentro y fuera, son genuinos y creativos. Por la pandemia no he podido viajar, pero cuento los días para volver a este país tan cálido.

¿Cómo combinas tu vida personal con la profesional?

Requiere de mucho esfuerzo, dedicación y organización, soy una mujer hiperactiva y creativa por naturaleza. Me gusta estar involucrada en múltiples proyectos.

¿Qué tipo de responsabilidades tienes cuando eres famoso?

Estoy muy orgullosa de lo que he logrado, he pasado por muchas cosas y me encanta ser una gran inspiración para las mujeres y los hombres de todo el mundo. Soy una persona muy cariñosa, fuerte y confiada, alguna gente me ha lastimado y se ha aprovechado de mi amabilidad y mi confianza. A lo largo de los años he aprendido a valorar a mis seres queridos que se preocupan por mí, tengo un grupo muy pequeño de amigos. Hoy en día me siento bendecida, la vida es increíble y no pienso perder ni un minuto siendo infeliz.

¿Qué piensa tu abuelo de ti?

Comentó: “Nunca había visto a una mujer trabajar tan duro como tú, eres tan increíble de ver”, él se siente muy orgulloso de mi.

¿Cómo te defines en tres palabras?

Fuerte, segura y amable.

Datos interesantes de Paris Hilton

En 2004, Hilton publicó su libro Confessions of an Heiress, un best seller del New York Times.

Ayuda a la Fundación Starlight Children y a la Fundación Make-A-Wish

Durante la pandemia de COVID-19 de 2020, realizó una sesión de DJ en el festival de música virtual #TrillerFest, para impulsar donaciones para No Kid Hungry y Music Cares, una parte de las ganancias de su colección de productos se destinó a Frontline Foods y a restaurantes locales que alimentan trabajadores.

Le encanta el mundo del entretenimiento, el diseño y los negocio

En el 2020 invirtió en Good Catch, una empresa de productos del mar formuladas a base de plantas.

Sus fans son su prioridad

El 14 de septiembre en Youtube lanzó su documental “This Is Paris”

Tiene 19 líneas de productos, desde cuidado de la piel, maquillaje, perfumes, carteras, gafas de sol, ropa, joyas, lencería, propiedades inmobiliarias y empresas tecnológicas.

Hay 50 tiendas de Paris Hilton en todo el mundo

Visitó México después del sismo del 19 de septiembre de 2017, donde hubo 360 muertos y miles de damnificados y apoyo a la localidad de San Gregorio en Xochimilco.

Visitó, la comunidad mazahua de Cerrillo Grande, en Villa Victoria, Estado de México, donde fue nombrada embajadora de la fundación Un Kilo de Ayuda.

La familia Hilton donó 10 millones de dólares para combatir el coronavirus en Los Ángeles y en África a través de organizaciones.

“Cuando era una adolescente en Nueva York, comencé a desarrollar mi primer perfume y ahora acabo de lanzar mi fragancia número 28” Paris Hilton, Empresaria

Por Isis Malherbe

avh