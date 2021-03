Horóscopos: Este martes 9 de marzo los SIGNOS ZODIACALES te invitan a tomar la rienda de tu DESTINO

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, es un excelente momento en tu vida para que elijas qué movimientos hacer, pero sin arriesgar de más. A la par, trata de descansar y dejar pasar el tiempo un poco. Si tu relación de pareja no marcha bien, debes tomar la opción de tomar una distancia entre los dos, si esto se hace imposible porque ya comparten el mismo hogar y han formado familia, es un buen día para sentarse a conversar sobre lo que anda mal y la forma en que pueden darle solución.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No permitas que tus lapsos de impulsos marquen el ritmo de tu día a día Tauro. Trata de tomar la rienda de tu vida y mente, ya que últimamente estás a la defensiva y eso no ayuda en tu entorno. Debes comprender que no estás solo o sola en este mundo y que necesitas mejorar tu forma de interactuar con las personas, así que predica con el respeto y la tolerancia para que recibas lo mismo, verás que es mucho mejor para ti.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás dejando de lado eso que te detenía a hacer bien las cosas y eso es muy importante, te estás liberando y dejando de lado la coraza que antes te impedía amar o volver a enamorarte, lo cual también es muy positivo, has dejado de reprimir tus sentimientos hacia ciertas cosas que no te gustaban, lo cual te está permitiendo explorar nuevos caminos, algo que está muy bien. Es un buen día para Géminis, serán capaces de usar todas sus dotes de comunicadores innatos, por lo que no tendrán conflictos con otros durante la jornada, es de esperarse que esto se mantenga así por un tiempo más.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Este es un excelente momento para probar cosas nuevas Cáncer, quizá algo que no te había sucedido antes. Pon atención, el amor puede tocar a tu puerta y quizá debas comprender cómo jugar mejor esto. Explora, aprende, vive nuevas aventuras y así llegará la felicidad. Una persona que quieres mucho te hará una propuesta que no puedes rechazar, será algo que traerá nuevas cosas a tu vida y lo que es mejor, te abrirá la mente hacia otras cosas que deseas conocer.

Leo (23 julio-22 agosto)

El hecho de que ya no quieras recordar el pasado ni volver a quedarte en lo que pasó antes en tu vida te ha reportado grandes beneficios, no solo a ti, sino también a la persona que está a tu lado. No tienes la necesidad de siempre estar recordando todo el tiempo lo malo que hayas vivido antes, es un buen momento para dar vuelta la página a lo malo y comenzar a esperar por lo bueno, solo así llegará el éxito que esperas en todo ámbito.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes que el nerviosismo y la ansiedad se apodere de ti, estás a un paso de entrar en una excelente etapa de tu vida, la plenitud está a la vuelta de la esquina, pero estás con temor a dar el salto necesario para entrar en esta bella etapa a la que todos queremos llegar alguna vez. Tienes una buena oportunidad de crecer en tu trabajo, debes esforzarte un poco más para lograrlo, no dejes que otros lleguen y tomen lo que a ti te corresponde por derecho, todo depende de ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra, quizá el día de hoy sea algo cansado para ti y tengas que pensar demasiado en las obligaciones que tienes por delante. Ten paciencia, todo tendrá una forma de mejorar. Eres un excelente planificador, así que piensa que hoy es el momento para comenzar a pedir un aumento de salario o un ascenso, necesitas comenzar a ganar mejor por el trabajo que realizas, busca opciones de elevar esta solicitud a tus superiores, si eres tu propio jefe, entonces debes comenzar a esforzarte más para proyectar así mejores ganancias en el futuro.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No dejes de lado tus sueños, el día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo, cuando vayas pasando las etapas que te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que se haya cumplido, cuando creas que estás perdiendo la fe y las ganas de seguir, vuelve a leer lo que escribiste, solo así podrás tener en mente siempre lo que quieres y lo que estás haciendo para lograrlo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Quienes estén a cargo de pacientes enfermos o trabajen en el área de la salud, tienen una excelente jornada, ya que es muy probable que hagan algo muy bueno por alguien que se los agradecerá de una linda forma, se sentirán orgullosos de lo que hacen. Una persona que necesita de cuidados médicos dentro de tu familia llamará por ti para que le ayudes, no dejes de ir en su rescate si es que necesita algo muy urgente, todos llegaremos a una edad avanzada o podemos enfermarnos y querremos que nos apoyen.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio, te gusta la buena vida y las comodidades, pero eso cuesta esfuerzo y tú, por fortuna, eres de los que no teme a sacrificar y esforzarse para obtener lo que deseas. Por eso, el dinero fluirá para ti muy bien en este día, pero, si tienes deudas, empieza por pagarlas y luego a ahorrar. Recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner un reclamo, no dejes que esto te desanime, todo saldrá a tu favor.

Una persona que necesita pedirte un dinero prestado te contactará el día de hoy, si tienes la posibilidad de prestarle algo y si se trata de alguien de mucha confianza, no le defraudes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Siempre es bueno pausar un poco y comenzar a ver en perspectiva lo que nos ha estado sucediendo en la vida. No dejes que te entren las ganas de dejar todo botado cuando tengas dificultades para realizar las tareas que te han encomendado. En tu trabajo este consejo será fundamental, ya que es posible que estés teniendo una sensación de aburrimiento con respecto a las labores que debes realizar, si no has optado por cambiarte de lugar de trabajo, entonces ha sido decisión tuya el quedarte en ese lugar, por ende, debes hacer bien las tareas que te son encargadas.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es un buen momento para volver a las raíces, lo necesitas hace un buen rato. Siempre es bueno recordar de donde vinimos, donde nacimos y donde fuimos criados. La mayoría de las personas han partido desde muy abajo, nunca se debe olvidar los orígenes humildes y el esfuerzo que otros han hecho por nosotros, por lo que hoy, si tienes la opción de hacerlo, da una vuelta por tus recuerdos, vuelve a tu casa de origen, hazle una visita a tus padres o a tus familiares cercanos, será una experiencia que te ayudará a poner los pies sobre la tierra, es necesario.

Frase del día: Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos - F. Scott Fitzgerald

