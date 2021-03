Día internacional de las mujeres: ¿Qué es la VIOLENCIA OBSTÉTRICA? otra lucha para el 8M

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la mujer, lamentablemente ha sido marcado por la violencia en sus distintas manifestaciones, como la violencia física, psicológica, sexual, institucional, política, simbólica, económica, y además, la violencia obstétrica que todavía se encuentra presente en múltiples hospitales yes ejercida por el personal médico.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 publicada por el Inegi, señala que entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. Además reveló que la mayor cantidad de casos reportados se encuentran en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

¿Qué es la violencia obstétrica?

Este tipo de violencia se manifiesta como cualquier acto ejercido por profesionales de la salud, contra mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio, en la cual dichos actos constituyen una violación a los derechos sexuales, reproductivos y de salud contra las mujeres que incluye maltrato físico, verbal y en casos graves, la cesáreas injustificadas u operaciones sin aprobación únicamente de las mujeres a quienes se les practique.

Según, el Primer Congreso sobre Violencia de Género contra las Mujeres en 2017, señala que en México cerca de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó este procedimiento quirúrgico, el 10.3% no fue informada de la razón, y al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla o en su defecto, solicitaron el "permiso y autorización" del cónyuge.

Investigaciones de Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) han documentado la violencia hacia las mujeres durante la atención del embarazo, parto y puerperio:

“Pregunté por la causa de la muerte de mi bebé, pero no quisieron darme ninguna explicación”, “Recuerdo vagamente que me dio una hoja de papel para firmar y tomó mi mano para poner mi huella digital sin ninguna explicación” o “Si estamos aquí, es solo porque no tenemos dinero”, son testimonios de las mujeres que han sufrido abusos por parte de profesionales al recibir atención en los servicios de salud,

Dentro de la violencia obstétrica se puede considerar, éstas características:

Maltrato físico

Humillación y abuso verbal

Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea

Violación a la confidencialidad

Violación a la privacidad

Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia en la información

Negación al tratamiento

Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a la imposibilidad para pagar

La ENDIREH, también señala que poco más del 66% de las mexicanas de 15 años, han sufrido al menos un incidente de violencia económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida desde que comenzó su embarazo y posterior a la maternidad.

