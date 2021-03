Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 04 de marzo según tu signo

La carta de este jueves 04 marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 04 marzo es el siete de copas del tarot Rider Waite.

Esta carta muestra que eres una persona soñadora, pero al mismo tiempo es una llamada de atención para que bajes a la tierra y mantengas los pies bien firmes en ella, pues muchas veces sueñas con conseguir tal vez el trabajo de tus sueños o la relación perfecta o lo que sea que imagines pero solo se queda en eso en "la imaginación", te hace falta trabajar para cumplir esos deseos, despierta de tu burbuja.

Amor

Si recién acabas de iniciar una relación, no queremos ser duros contigo, pero sí debemos darte una buena dosis de realidad pues aunque veas a tu pareja perfecta, la realidad es que tienen muchos defectos pero lo bonito del amor verdadero es que las relaciones más solidas llevan en sus cimientos defectos, virtudes, amor y apoyo.

Solo recuerda que la luna de miel no dura para siempre así que es mejor que te vayas a haciendo a la idea, eso sí, disfruta cada una de las etapas de tu relación.

Trabajo

Esta carta es la ideal para todos aquellos que trabajen en un área en donde deben echar a volar la imaginación pues estarán más creativos que nunca y eso les ayudará mucho, sin embargo, para aquellos que trabajan en cuestiones que tienen que ver con números hace un llamado a su concentración, pues últimamente estas "pajareando" por todos lados y puedes descuidar tu trabajo.

Salud

Si te sientes mal, es mejor que vayas con tu doctor de cabecera y no estés adivinando si puedes tener esto o lo otro y lo peor que puedes hacer es automedicarte, así que no dejes que la desidia te gane, recuerda que primero es tu salud.

bmz