Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 02 de marzo según tu signo

La carta de este martes 02 marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 02 marzo es el siete de oros del tarot Rider Waite.



Eres una persona muy visionaria no te gusta perder el tiempo con cosas o personas que a la larga no te ofrecerán nada y no hablo solamente de lo económico, buscas esas situaciones, gente o cosas que te den la seguridad que necesitas esa confianza en poder seguir avanzando. Al salir esta carta en una situación general te da un mensaje y te pide que no te rindas que sigas adelante con todo eso que tienes planeado por que las recompensan llegaran.

Amor

Es tiempo de florecimiento emocional, así que si has estado atravesando por problemas con tu pareja por algunos desacuerdos o celos, llegará el momento perfecto para que ambos hablen y arreglen todos los malos entendidos y su amor crecerá y triunfará.

Si estas en soledad pero en tu corazón ha alguien que te trae de un ala, muy probablemente esta persona se acerque a ti y te confiese que al igual que tu siente algo por ti.

Dinero

Los resultados de ese negocio que tanto esperabas llegan y con muy buenas noticias, la aparición de esta carta en tu lectura de hoy da buenas noticias en el terreno del dinero, es momento de hacer una buena inversión todo está a tu favor.

Salud

Eres una buena persona por eso es que gozas de tan buena salud, quien piense que las acciones del pasado no tienen nada que ver con tu presente están equivocadas pues así como existe el Karma también existe el Darma.

¡A todos los que cumplan años este 02 de marzo, felicidades!

