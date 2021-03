Frases mexicanas: "A lo que te truje, Chencha", descubre la historia detrás de esta expresión

Alguna vez te han dicho "a lo que te truje Chencha", seguramente sí, y lo más probable es que hasta tu se la hayas dicho a alguna persona, pero, cuántas veces nos detenemos a pensar cuál es el origen de las frases que utilizamos de forma coloquial y que se han convertido en expresiones populares.

El lenguaje en México es tan variado y tiene tantos modismo que en ocasiones no es posible conocer todos los significados o los orígenes de las palabras, y de hecho muchas frases que usamos para comunicarnos no tienen un origen definido pues no han sido investigados por los especialistas de la lengua.

¿De dónde sale la expresión?

De acuerdo con lo que algunos sitios refieren, “truje” es un arcaísmo del pretérito del verbo traer, y Chencha es el hipocorístico (diminutivo) del nombre Crescencia o Inocencia, entonces la expresión se podría entender como: “a lo que te traje, Crescencia”.

En el caso de esta frase mexicana, existe una historia que se ha contado por muchos años acerca de su posible nacimiento. Se cuenta en la época de Porfiriato, había un matrimonio y la esposa se llamaba Inocencia o Crescencia, quien era una mujer muy distraída.

En una ocasión, cuando acompañó a su esposo a las labores en el campo, la mujeres se distrajo como era su costumbre, y el marido, harto de la situación le llamó la atención diciendo: ¡a lo que te truje, Chencha!, para que dejara de perder el tiempo y se dedicara a lo que la llevaba.

¿Qué quiere decir "A lo que te truje, Chencha"?

La expresión "a lo que te truje, Chencha", se usa para decirle a una persona que ponga atención en lo que está haciendo o que no se distraiga.

Esta frase se les dice a las personas que no están concentradas en la actividad que les corresponde realizar, y se podría decir que es una forma de llamarle la atención a alguien.