Acéptalo, eres un chavorruco; canciones que cumplen 20 años este 2021

Pese a lo que se pensaba a inicios del presente siglo, el año que cambiaría al mundo no fue el 2000, sino el 2001, ya que se llevaron a cabo eventos como el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el inicio de la guerra contra Irak, el inicio de la Wikipedia en español, el lanzamiento de Windows XP, entre otros.

La moda de los pantalones acampanados, los resortes de la ropa interior sobre los jeans, las camisas holgadas, las gargantillas, el exceso de gel y más aspectos dominaban el aspecto de los jóvenes que además fueron los últimos influenciados musicalmente por el canal MTV.

La música entonces marcó una tendencia que fue encaminando a los artistas a realizar videos que les permitían visualizarse frente a su audiencia. A dos décadas de este año, algunas bandas y cantantes han desaparecido; sin embargo, la mayoría queda guardado en los recuerdos de la gente que considera sus canciones como parte del soundtrack de su vida.

Estas son 20 canciones que cumplen dos décadas en el 2021.

Sing

El 11 de junio la banda escocesa Travis publicó “The Invisible Band”, uno de los álbumes más recordados de la agrupación y que aún sigue sonando de vez en cuando en algunas estaciones de radio dedicadas a la música de antaño.

Su primer single fue “Sing”, la cual tuvo mayor popularidad gracias a un video de MTV en el que se mostraba a los miembros del conjunto en una cena elegante que terminaba con una guerra de comida.

Fell in Love with a Girl

Los White Stripes estrenaron su disco White Blood Cells el 3 de julio. Además del aura que daban al indicar que eran hermanos cuando en realidad eran pareja, el conjunto solía mostrar aspectos originales en sus videos. En este caso, la producción era hecha con piezas de Lego, lo cual fue revolucionario en su época.

El sonido estridente de este dúo también resultaba refrescante durante una época que fue dominada en gran parte por el pop de Westlife, Nsync y Backstreet Boys.

Pyramid Song

Para el 16 de mayo, Radiohead lanzó el primer single de su disco Amnesiac. Con sonidos eclécticos, ajustes sonoros melancólicos y la voz inimitable de Tom Yorke, esta pieza fue vital para los amantes de la música alternativa.

Una canción que fue definida por su creador como “una canción sobre el futuro” o “sobre las vidas pasadas”, es una de las rolas infaltables para los fans de la agrupación.

Clint Eastwood

El 4 de marzo las televisiones del mundo que tenían sintonizado el canal MTV fueron testigos del surgimiento de la primera banda “virtual” de la ´época, la cual mostraba a caricaturas que interpretaron canciones que sonaron en el cine, los antros y en la radio.

“Clint Eastwood” se convirtió en uno de los hits de la banda sobre la cual se dieron varios rumores hasta que tuvieron su primera presentación en vivo, donde se supo que estaba compuesta por Damon Albarn, cantante de Blur, y el diseñador Jamie Hewlett.

One More Time

Hace unos días Daft Punk anunció su retiro, pero hace dos décadas aumentaron considerablemente su proyección en el mundo artístico gracias a su primer sencillo: “One More Time”.

Este hecho además marcó un preámbulo en la industria musical por medio de los videoclips del disco “Discovery”, con los cuales narraron por medio del anime una historia musicalizada por todas las piezas de esta producción.

Loco

El 25 de julio, Babasónicos lanzó su sexto disco de estudio. En él incluyó la pista “Loco”, la cual fue un clásico instantáneo en la música latinoamericana.

El disco como tal fue nombrado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores del rock en América Latina de la década del 2000.

Chop Suey!

Sistema of a Down llegó a revolucionar la industria musical del inicio de siglo por medio de una canción que tenía el nombre de un platillo chino y que además resultaba difícil de interpretar por la rapidez en la vocalización de Ser Tankian.

Su estreno se dio el 13 de agosto; sin embargo, su popularidad se extendió los días posteriores al ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Fue incluida en el top 50 de las mejores canciones del metal por parte de la revista Rolling Stone.

Me Gustas Tú

El 5 de junio, Manu Chao estrenó “Próxima Estación: Esperanza”, un disco relevante para la historia musical en habla hispana. Con la sexta pista de la producción, titulada “Me Gustas Tú”, el cantante logró hacerse de u público al que permaneció oculto durante años.

Whenever, Wherever / Suerte

El inicio del siglo fue tomado por Shakira como una señal para tratar de incursionar en el mercado anglosajón, razón por la que lanzó su primer disco con canciones en inglés. De éste se desprendió el sencillo “Whenever, Wherever”, cuya versión en español fue “Suerte”.

Mucho antes de casarse con Gerard Piqué, la colombiana logró colarse con los éxitos de esta producción de manera internacional, ya que anteriormente solamente había afianzado su papel en el mercado latinoamericano.

Jaded

Aerosmith decidió seguir en los escenarios durante los primeros años del siglo, por lo que lanzó un álbum nuevo llamado “Just Push Play”.

De este disco salió la canción “Jaded”, la cual ocupó el lugar 86 de las 100 canciones más grandes de la década por parte del canal VH1

The Rock Show

Blink 182 trató de emular el éxito obtenido con sus éxitos anteriores co “The Rock Show”, una canción alegre con la que los productores del álbum “Take Off Your Pants and Jacket” buscaban evitar que el grupo se encasillara en tonadas y temas lúgubres.

Can't Get You Out of My Head

Kylie Minogue siguió con su carrera durante el nuevo milenio gracias a “Fever”, un disco en el que se reintentó y dio un giro más moderno al pop ochentero y noventero que había abanderado durante varias décadas.

Pese a que incluyó una pieza como “In your Eyes”, la más reconocida para la época fue “Can't Get You Out of My Head”, una canción que además contó con un videoclip que tuvo popularidad en casi todo el mundo.

Mentira

La Ley se acercó al público más joven por medio de su álbum MTV Unplugged, una versión acústica de sus éxitos que fueron grabados en vivo y distribuidos de manera sistemática por el canal de televisión por cable durante años.

Uno de los éxitos más recordados y sonados del disco fue “Mentira”, la cual vocalizaron al unísono Ely Guerra y Beto Cuevas.

Hey, Baby

No Doubt se unió a las listas de éxitos del 2001 con su disco “Rock Steady”, el cual alcanzó varias veces algún puesto en los tops musicales de la época.

Dentro de las piezas que presentó el grupo a su público estuvo “Hey, Baby”, tema que incluso ganó un Grammy por mejor actuación de un dúo o grupo.

I’m a Slave 4 U

Pese a que Britney Spears trató de emular el éxito de su segundo disco “Oops!... I Did It Again”, el tercero, que se nombró “Britney” no alcanzó los mismos niveles de venta; sin embargo, éxitos como a “I’m a Slave 4 U” se convirtieron en hits innegables para la artista.

El videoclip de esta pieza fue importante en su difusión, ya que las imágenes de la intérprete bailando mientras una serpiente enrosca su cuerpo fueron tan atractivas para el público que ha sido un acto que ha repetido inclusive en algunos conciertos.

Pop

Al igual que la “Princesa del Pop”, N sync lanzó su tercer álbum de estudio, alcanzó cual titularon Celebrity. Además de significar la última vez que los miembros de la banda se reunirían en el estudio, también dio origen a temas como “Girlfriend” o “Gone”.

No obstante, el éxito más recordado de este álbum es “Pop”, el cual inclusive contó con un episodio especial para el programa “Making the video” de MTV para explicar cuáles fueron los pasos con los que el quinteto siguió para crear el clip.

Survivor

Ante de que Beyonce alcanzara uno de los lugares más altos en la música solista, participaba en el grupo Destiny´s Child junto con Kelly Rowland y Michelle Williams. En 2001 lanzaron el disco Survivor, el cual contó con una canción con el mismo título.

Esta canción contó con reconocimiento internacional, aunque “Bootylicious” se convirtió en el número uno en el Reino Unido.

Héroe

Como parte del disco “Escape”, Enrique Iglesias intentó incursionar en el mercado anglosajón con un disco grabado completamente en inglés. Pese a esto, hubo varias versiones de estas canciones que se lanzaron en español.

Una de ellas fue “Heroe”, que permaneció en varias listas de éxitos y además inició el acercamiento del artista con su actual pareja, la tenista Anna Kournikova.

Lloviendo estrellas

Antes de vestirse de metalero, de mujer o tomarse una foto con un biberón, Cristian Castro solía lanzar pistas de manera frecuente, situación que ocurrió con el disco “Azul”, el cual incluía canciones como “Con ella”, “Azul” o “Yo quería”.

Sin embargo, la que más difusión fue “Lloviendo estrellas”. En el video de esta pieza, se puede ver al cantante disfrazado de pirata y con un loro en el hombro.

Te necesito

La Onda Vaselina se disolvió cerca del final de los 90. Para el 2001 lanzó su primer álbum bajo del nombre de OV7, el cual se tituló “7 latidos”, del cual se desprenden canciones como “Love colada”, “Aum, aum”

Una de las canciones más recordadas por los fans fue “Te necesito”, la cual aún es coreada en los reencuentros de la banda.

GDM