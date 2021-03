Conoce los "Satan shoes" que causan ESCÁNDALO en la red por su suela con ¡SANGRE HUMANA!

Esta mañana internet amaneció con un nuevo escándalo, todo cortesía de unos tenis que en su suela tienen una mezcla líquida de tinta roja y sangre humana. Se trata de una edición limitada de 666 pares de zapatillas deportivas que llevan por nombre "Satan Shoes" y fueron diseñados por un rapero estadounidense. Casual.

Lil Nas X es el creador de los Satan Shoes, que fueron presentados lo que coincide casualmente que a tan sólo horas den inicio las festividades por Semana Santa de acuerdo a la religión católica.

Unos tenis infernales con SANGRE HUMANA

El anuncio del lanzamiento de los Satan Shoes coincide con el lanzamiento del último video de Nas, Montero (Call Me By Your Name), que fue lanzado el jueves 25 de marzo. En dicho clip Lil baja al infierno montado en un tubo de pole dance, ahí le da a Satanás un baile erótico, conocido en muchas partes como perreo.

Según SAINT, Lil Nas X se asoció con MSCHF y Nike para lanzar sus nuevas "Satan Shoes". La compañía solo creará 666 (el "número de la bestia", cabe señalar) pares de la zapatilla de deporte de edición limitada, que tiene un encanto de pentagrama satánico. Según el sitio web de los tenis, cada zapatilla contendrá "una gota de sangre humana" en el interior de la suela.

Los zapatos llevan un versículo de la Biblia, Lucas 10:18, que dice:

“Vi a Satanás caer como un rayo del cielo."

Memes y espanto reaccionan ante los Satan Shoes

Con lo anterior en cuenta, el lanzamiento de los "Satan Shoes" de Lil Nas X, provocó un aluvión de memes y comentarios en respuesta y la mayoría de los usuarios de Twitter se escandalizaron por la "audacia" del movimiento de marketing:

