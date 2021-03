Retrasan ‘Black Widow’: se estrenará de manera simultánea en Disney+ y cines

Este martes, Disney anunció que los lanzamientos de este 2021 tendrán cambios: "Black Widow", "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y "Luca" de Pixar”, entre otros. Black Widow llegaría a los cines el 7 de mayo, sin embargo, su estreno se movió al próximo 9 de julio, a través de Disney+.

Cruella también llegará a Disney+ como un estreno de Premiere Access, el próximo 28 de mayo, además de estrenarse en cines el mismo día. "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", de Marvel, estaba programada para julio, no obstante, ahora se estrenará hasta el 3 de septiembre próximo. Se espera que se presente en cines.

“Pixar, "Luca" no llegará a los cines: se lanzará exclusivamente el próximo 18 de junio en Disney+. No tendrá costo adicional. "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" no es el único filme que tendrá estreno exclusivo en la pantalla grande, también lo harán "Free Guy" (13 de agosto), "The King's Man" (22 de diciembre), "Deep Water" (14 de enero de 2022) y “Death on the Nile” (11 de febrero de 2022), según Variety.

Black Widow in theaters July 9 and on #DisneyPlus with Premier Access. Additional fees required. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY — Disney+ (@disneyplus) March 23, 2021

Warner Bros también regresará a las salas

Ante la pandemia de Covid-19, Warner Bros anunció que durante el 2021 estrenaría todas sus películas en salas y la plataforma HBO Max, sin embargo, para el siguiente año será diferente. Warner Bros y la cadena de cines Regal llegaron a un acuerdo para que todos los lanzamientos del estudio, desde 2022, tengan 45 días de exclusividad en las salas antes de que lleguen al mercado digital.

De acuerdo con Deadline, este pacto supone un nuevo cambio en lo que se conoce en Hollywood como ventanas de distribución. Es decir, el plazo que va de la exhibición en los cines a la llegada a los hogares. Antes de la pandemia, el plazo habitual era de 90 días. No obstante, la llegada del Covid-19 obligó a rediseñar este sistema.

égm