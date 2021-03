Lana del Rey: ¿Qué canción le corresponde a tu signo zodiacal?

La cantante y compositora, Elizabeth Woolridge Grant, mejor conocida como Lana del Rey, se ha destacado musicalmente por su estilizada calidad cinematográfica, su estilo retro, sus temas de romance trágico, glamur y melancolía y sus referencias a la cultura pop, particularmente a los Estados Unidos de los años 1950 y 1960. Y por tener este estilo tan romántico, te compartimos las canción que le pertenece a tu signo zodiacal.

Aries (21 marzo-20 abril)

Aunque tu agenda esté más llena que nunca, a ti eso te hace feliz y te hace sentirte muy realizado. Da igual cuáles sean tus planes o todas las cosas que tengas que hacer. Para que acompañes tus días nada como una buena canción de Lana del Rey y que mejor que 'Lolita'.

Tauro (21 abril-21 mayo)

'National Anthem' es la canción que le corresponde a tauro, y es que este signo está pasando algo en su vida que está haciendo que se empiece a ilusionar y antes de que sea demasiado tarde, tiene que poner freno a sus ilusiones.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Dentro de muy poco tendrás que tomar una decisión que afecta a tu futuro, Géminis. Sabes que va a ser una decisión que marque un antes y un después en tu vida y eso te está estresando muchísimo. Quieres hacerlo todo bien, quieres que nadie salga herido, para va a ser inevitable. Recuerda que en el pasado supiste hacerlo bien, relájate y piensa con calma acompañada de la canción 'This Is What Makes Us Girls'.

Cáncer (22 junio-22 julio)

A este signo zodiacal, le corresponde la canción de 'Off to the Races', debido a que ha dejado una relación atrás, Cáncer. Esta vez has sido tú la persona que ha tomado la decisión. Puede que te sientas un poco decepcionado al ver que esa persona no vuelve a intentar arreglar la relación o simplemente a pedirte perdón, pero esta semana tienes que dejar eso de lado para siempre.

Leo (23 julio-22 agosto)

'God & Monsters', es una canción que te ayudará a no olvidarte de quién eres. Leo, es hora de demostrar todo ese carácter que tienes dentro. Ya basta de tanto drama, de pensar en lo peor. Sí que puedes, por mucho que tú digas que no y que te imagines lo peor.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)​​​​​​​

Has pasado por un momento de desilusión máxima, Virgo. De repente todos tus planes de futuro se fueron a la mierda y todo cambió por completo. Y te ha jodido bastante. La canción de 'Bel Air' te ayudará a entender que no todo es tan malo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

'Brooklyn baby', es una de esas canciones que te dejarán una buena reflexión, y si bien Libra, debes alejarte de la mala vibra, Libra, en especial en tus relaciones. Hay una persona con la que discutes casi a diario. La tensión se nota desde lejos. Esa relación no es lo que necesitas ahora y lo sabes. Sabes que está acabando con tu paciencia, que está haciendo que te replantees muchas cosas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tienes tantas cosas en la mente que ni siquiera logras pegar ojo por la noche. Tantos proyectos y frentes abiertos que no puedes descansar ni un solo momento. Y cuando por fin lo consigues, no logras que tu mente pare de darle vueltas a las cosas. Por ello la canción de 'Radio' te ayudará a concentrarte a la perfección.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Toda está siendo demasiado lineal, demasiado monótono, demasiado igual. Los días pesan, la rutina te cansa, la vida no te da ninguna sorpresa. Tú siempre intentas ser positivo y mirar hacia delante con ilusión, pero Sagi, esto ya está siendo demasiado largo. Por eso al escuchar 'Yayo' entenderás que debes arriesgarte y no temer a l que dirán o a lo que pasará.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La canción de 'Video Games' te ayudará a pensar y que puedas tomar mejores desiciones. Llevas mucho sin hablar, sin desahogarte, Capri, y sabes que de vez en cuando hace falta. Esta semana aprovecha al máximo de la compañía de tu gente. Porque aunque la gente te diga que no tienes corazón, si que lo tienes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estarás súper concentrado para no hacer las cosas mal, para dar lo mejor de ti en tu trabajo, para sacar toda esa creatividad que hay en tu mente y que la gente se quede otra vez más boquiabierta. Esta semana tendrás que dejarte la piel. Pero no te costará nada, porque te darás cuenta de que por fin, después de mucho tiempo, la gente realmente empieza a valorar todo lo que haces. Pero no temas por sentirte triste en el amor, la canción de 'Born to Die' te brindará un poco de paz.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Esta semana ponte de verdad a trabajar por eso que tanto tiempo llevas queriendo conseguir. Si tienes que luchar tu solo por ello, no pasa nada, Piscis, de eso se trata. Llevas mucho tiempo dejándolo todo en manos ajenas y eso no puede ser. Anímate y deja que todo fluya, escucha la canción de ' Sad Girl' y ponte en actitud.

​​​​​​​dgp