¿Conoces al superhéroe de DC Hourman? Pues tendrá su propia película; te explicamos quién es

Durante los últimos años el cine de superhéroes ha crecido vertiginosamente, pero en las películas siempre recurren a los héroes más conocidos; pero esto podría estar por cambiar, pues el medio estadounidense Deadline dio a conocer que la empresa Chernin Entertainment se ha asociado con Warner Bros. y DC Films para producir la película Hourman.

Según esta información, los guionistas Gavin James y Neil Widener, quienes estuvieron detrás de la reciente trilogía de El Planeta de los Simios, serán los encargados de escribir el largometraje.

Aunque parece que todo está claro aún hay dudas, ya que este personaje pertenece a la Justice Society, una trama que involucra a Shazam, por lo que antes de tener su película en solitario, podría aparecer en Black Adam, un antihéroe y enemigo de Shazam.

En ciertos arcos ha tenido un papel importante: Foto: Especial.

Hourman se une a proyectos como Blue Beetle, Batgirl, Zattana, Superpets y otros más que DC Comics y Warner Bros llevarán a cabo, también se desconoce si todas estas ideas saldán en los cines o se estrenarán en la plataforma digital HBO Max, como sucedió con Justice League Snyder Cut.

¿Quién es Hourman?

Si no eres fanático de leer cómics, te estarás preguntando ¿quién demonios es Hourman? Pues bueno, este héroe nació gracia a Ken Fitch y el dibujante Bernard Baily; su debut se dio en la páginas de Adventure Comics #48, en marzo de 1940. La identidad civil de este superhumano es Rex Tyler, un científico que desarrolló una sustancia llamada Miraclo, la cual le otorga súper fuerza y súper velocidad por una hora.

No es un héroe muy conocido. Foto: Especial.

Rex Tyler combatió el crimen durante mucho tiempo, pero fue sustituido por su hijo, Rick Taylor, tras los eventos de Crisis en Tierras Infinitas. Rick es un miembro activo de la Justice Society of America.

No sería la primera vez que Hourman ve una versión live action, ya que el actor Patrick J. Adams interpretó a Hourman en la versión de la Justice Society of America que apareció en DC’s Legends of Tomorrow. Mientras que en la serie Stargirl, Cameron Gellman es quien encarna a Rick Tayler.

msb